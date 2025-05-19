  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта о зарплате Ямаля: «Мы платим в соответствии с возможностями – знаем, что он может играть где угодно. Так было и с Месси – его хотел «Интер», но мы решили, что проект «Барсы» лучше для него»
26

Лапорта о зарплате Ямаля: «Мы платим в соответствии с возможностями – знаем, что он может играть где угодно. Так было и с Месси – его хотел «Интер», но мы решили, что проект «Барсы» лучше для него»

Жоан Лапорта назвал Ламина Ямаля одним из лучших игроков мира.

Ямаль будет получать зарплату на уровне лучших игроков мира?

– «Барса» платит игрокам в соответствии с их возможностями. Наш клуб хорошо платит. Кроме того, мы говорим, что нет ничего лучше, чем в играть в «Барсе». Однако анализ показывает, что не все могут играть в одной команде, и невозможно собрать всех лучших игроков мира. Это и есть ключ к команде. Ламин из тех игроков, которые способны успешно играть где угодно. Мы знаем это.

На моей памяти так было с Лео Месси, которого хотел подписать «Интер». В итоге все мы, включая отца Лионеля, решили, что у «Барсы» будет лучший проект для него. Так и вышло, он стал лучшим в истории.

Ламин в свои 17 лет является одним из лучших в мире. Он чувствует себя комфортно, как и его семья, – сказал президент «Барселоны».

Лапорта о новом контракте с Ямалем: «Почти все согласовано, осталось ратифицировать. Ламин – гений, которому нравится в «Барселоне», выдающийся талант, но и командный игрок»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура20289 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Vanguardia
logoЛамин Ямаль
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoИнтер Майами
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе и Ямаль забили по 7 голов из-за штрафной в сезоне – больше всех в топ-5 лиг
20сегодня, 01:35
У Ямаля 19 мячей и 22 голевых паса в 59 играх за «Барселону» и Испанию в сезоне. 17-летний вингер забил в 3-й игре подряд – «Вильярреалу»
59вчера, 17:53
Альба о Ямале: «Он в числе претендентов на «Золотой мяч» в таком юном возрасте – невероятно. Видеть его игру – удовольствие»
1817 мая, 16:22
Главные новости
«Аякс» всерьез рассматривает возвращение тен Хага. Тренер интересен и «Байеру» (Флориан Плеттенберг)
211 минут назад
Пети о класико: «Мы увидели, что «Барса» гораздо лучше «Реала». Мбаппе не может выигрывать такие матчи один – нужна настоящая команда, которой не было в этом сезоне»
613 минут назад
Божович о лучшем российском игроке XXI века: «Для меня Дзюба. В годы Аршавина были и другие сильные игроки, тот же Жирков. Артем очень выделяется сейчас»
626 минут назад
Бабаев о возвращении России в еврокубки: «Есть надежда, что в ближайшие год-два это случится. Выиграть ЛЕ или ЛК вполне реалистично»
3930 минут назад
Джикия о долгах «Химок»: «Есть футбольные задачи, которые мы должны выполнять. Вопрос с лицензией не закрыт – до матча с «Спартаком» ситуация изменится, надеюсь»
743 минуты назад
Беллингем о сезоне «Реала»: «Немного грустно, потому что мы хотим бороться за титулы. Выиграть КЧМ – мечта клуба»
544 минуты назад
Кунья и «МЮ» почти договорились об условиях контракта. Форвард «Вулвс» готов к переходу (Фабрицио Романо)
19сегодня, 09:52
Бернарду о борьбе за попадание в ЛЧ: «Это будет иметь огромное значение для финансового положения «Ман Сити». Впереди 2 важных матча – побеждать бывает трудно, особенно в АПЛ»
5сегодня, 09:44
Директор «Ростова» Рыскин объявил об уходе по окончании сезона. Клуб также покинут президент Арутюнянц, тренерский штаб, более 50 человек из офиса и большое число игроков («СЭ»)
113сегодня, 09:27
КДК рассмотрит удаления Станковича и Умярова в матче с «Ростовом» в Кубке России. «Спартак» накажут за поведение болельщиков
18сегодня, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» близок к подписанию контракта с Комличенко («СЭ»)
1 минуту назад
Миранчук сможет покинуть «Сьон» за отступные в 6 млн евро (Sport24)
12 минуты назад
Пивоваров о «Динамо»: «Место в тройке РПЛ будет удовлетворительным итогом. Матч с «Краснодаром» имеет огромное значение, особенно после развязки прошлого сезона»
1034 минуты назад
Антон Шунин: «За 17 сезонов не было мысли уйти из «Динамо». Как можно поменять мою семью, мой дом? Это в крови, отец болел за клуб до моего рождения и приходит на каждый матч до сих пор»
755 минут назад
Фарьоли ушел из «Аякса» после упущенного титула. Клуб отстал от ПСВ на 1 очко – их отрыв в Эредивизи достигал 9 баллов в апреле
8сегодня, 09:40
Кубарси о сезоне «Барсы»: «Мы надеемся, что следующий будет таким же удачным или даже лучше. Это был отличный год для обороны, все должны быть довольны»
12сегодня, 09:29
КДК рассмотрит поведение реабилитолога ЦСКА на матче с «Зенитом». Степанов использовал ненормативную лексику в адрес судей и несколько раз ударил по навесу для резервного арбитра
9сегодня, 09:13
Вальверде о КЧМ: «Реал» постарается выиграть его, чтобы болельщики могли насладиться еще одним титулом»
7сегодня, 08:59
Георгий Джикия: «После ухода я остался верен себе, своим принципам и тому, что такое «Спартак»
7сегодня, 08:31
Колосков о том, что Яшин – лучший вратарь в истории футбола: «Он участвовал в международных турнирах и везде был номером один. Из наших нынешних вратарей такого признания никто не получит»
5сегодня, 08:10