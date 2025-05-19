Лапорта о зарплате Ямаля: «Мы платим в соответствии с возможностями – знаем, что он может играть где угодно. Так было и с Месси – его хотел «Интер», но мы решили, что проект «Барсы» лучше для него»

Жоан Лапорта назвал Ламина Ямаля одним из лучших игроков мира.

– Ямаль будет получать зарплату на уровне лучших игроков мира?

– «Барса» платит игрокам в соответствии с их возможностями. Наш клуб хорошо платит. Кроме того, мы говорим, что нет ничего лучше, чем в играть в «Барсе». Однако анализ показывает, что не все могут играть в одной команде, и невозможно собрать всех лучших игроков мира. Это и есть ключ к команде. Ламин из тех игроков, которые способны успешно играть где угодно. Мы знаем это.

На моей памяти так было с Лео Месси, которого хотел подписать «Интер ». В итоге все мы, включая отца Лионеля , решили, что у «Барсы» будет лучший проект для него. Так и вышло, он стал лучшим в истории.

Ламин в свои 17 лет является одним из лучших в мире. Он чувствует себя комфортно, как и его семья, – сказал президент «Барселоны».

Лапорта о новом контракте с Ямалем: «Почти все согласовано, осталось ратифицировать. Ламин – гений, которому нравится в «Барселоне», выдающийся талант, но и командный игрок»