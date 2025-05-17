Шченсны закурил на параде «Барсы» и в шутку предложил 17-летнему Берналю – тот отказался. Войчех праздновал в шляпе с надписью «курильщик»

Фанаты «Барселоны» кричали «Шченсны – курильщик» на чемпионском параде.

Польский вратарь в шляпе и солнцезащитных очках в ответ на это невозмутимо закурил и выпустил дым.

Затем, затянувшись сигаретой, он в шутку предложил закурить 17-летнему Марку Берналю. Тот сразу отказался, покачав головой.

На шляпе Шченсного фломастером было написано «курильщик».

Фото: инстаграм Войчеха Шченсного