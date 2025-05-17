Шченсны закурил на параде «Барсы» и в шутку предложил 17-летнему Берналю – тот отказался. Войчех праздновал в шляпе с надписью «курильщик»
Фанаты «Барселоны» кричали «Шченсны – курильщик» на чемпионском параде.
Польский вратарь в шляпе и солнцезащитных очках в ответ на это невозмутимо закурил и выпустил дым.
Затем, затянувшись сигаретой, он в шутку предложил закурить 17-летнему Марку Берналю. Тот сразу отказался, покачав головой.
На шляпе Шченсного фломастером было написано «курильщик».
Фото: инстаграм Войчеха Шченсного
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Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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