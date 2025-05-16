Жоан Лапорта: «Барса» обрела боевой дух, когда провалился заговор с целью помешать регистрации Ольмо и Виктора. У них ничего не вышло»
Жоан Лапорта назвал ключевой момент сезона для «Барселоны».
– Какой момент сезона можно назвать ключевым?
– Я думаю, что Суперкубок задал темп. Было что-то вроде заговора перед лицом яростных попыток помешать нам зарегистрировать Пау Виктора и Дани Ольмо.
К счастью, у тех, кто не хотел, чтобы мы их регистрировали, ничего не вышло. И именно здесь команда обрела боевой дух.
Но главное – это ежедневная работа, работа Флика и тренеров по физподготовке. Спортивный директор понимает футбол и хорошо задает темп, – сказал президент «Барсы».
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