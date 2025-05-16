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«Спартак» оштрафовали за отказ игроков общаться со СМИ после поражения от «Динамо»

«Спартак» оштрафован за отказ игроков общаться со СМИ после поражения с «Динамо».

Красно-белые уступили бело-голубым (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

Главный тренер «Спаратка» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча. Футболисты «Спартака» также не стали общаться с журналистами в микст-зоне. Клуб, таким образом, нарушил регламент чемпионата России, согласно которому сотрудники пресс-служб команд обязаны обеспечить общение СМИ как минимум с одним футболистом, принимавшим участие в игре.

«Неподобающее поведение команды «Спартак» – предупреждение четырех футболистов и двух официальных лиц клуба. Оштрафован на 100 тысяч рублей. В пресс-конференции участвовал Сакич.

Два нарушения по техническим пунктам – штраф 20 тысяч рублей. Клуб также не обеспечил общение футболистов в микст-зоне. Штраф – 50 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Увольнять Станковича или нет?18918 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoСпартак
logoНенад Сакич
logoЧемпионат.com
Артур Григорьянц
logoДеян Станкович
КДК РФС
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