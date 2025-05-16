РФС против совмещения Карпиным постов в клубе и сборной. В союзе надеются, что Россия скоро вернется в международные соревнования («СЭ»)
РФС против совмещения тренерских постов Валерия Карпина в клубе и сборной.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Окончательное решение по данному вопросу будет принимать президент РФС Александр Дюков.
В РФС надеются, что в ближайшее время сборная России сможет вернуться к участию в международных соревнованиях. В таком случае совмещение постов в клубе и сборной будет невозможным.
Ранее появилась информация о возможном назначении Карпина в «Динамо».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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