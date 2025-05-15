Кахигао составил шорт-лист на случай ухода Станковича. Директор «Спартака» хочет, чтобы Деян закончил сезон, и выступает за назначение иностранного тренера (Metaratings)
Франсис Кахигао готовится к возможной смене тренера в «Спартаке».
По информации Metaratings, спортивный директор «Спартака» выступает за то, чтобы команда завершила сезон под руководством Деяна Станковича, но уже составил список кандидатов на замену в случае его ухода.
Сообщается, что в шорт-лист Кахигао включены только иностранные специалисты. Испанец склоняется к выбору тренера-иностранца и попытается убедить в этом совет директоров клуба «Спартака». При этом клубу активно предлагаются кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина.
Отмечается, что Кахигао знаком с Карпиным и активно взаимодействует с ним по делам сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
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