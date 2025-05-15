Кахигао составил шорт-лист на случай ухода Станковича. Директор «Спартака» хочет, чтобы Деян закончил сезон, и выступает за назначение иностранного тренера (Metaratings)

Франсис Кахигао готовится к возможной смене тренера в «Спартаке».

По информации Metaratings, спортивный директор «Спартака » выступает за то, чтобы команда завершила сезон под руководством Деяна Станковича , но уже составил список кандидатов на замену в случае его ухода.

Сообщается, что в шорт-лист Кахигао включены только иностранные специалисты. Испанец склоняется к выбору тренера-иностранца и попытается убедить в этом совет директоров клуба «Спартака». При этом клубу активно предлагаются кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина .

Отмечается, что Кахигао знаком с Карпиным и активно взаимодействует с ним по делам сборной России.