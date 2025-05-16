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«Игроки «Барсы» падают от чиха. Разбираются в театре». Тренер «Эспаньола» об удалении Кабреры за удар Ямаля

Тренер «Эспаньола» обвинил игроков «Барсы» в «театральности».

«Эспаньол» уступил «Барселоне» (0:2) в матче 36-го тура Ла Лиги.

На 79-й минуте красную карточку получил защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера, который, укрывая мяч корпусом, ударил Ламина Ямаля рукой в живот.

«Логично было бы дать один матч дисквалификации. Он ударил Ламина, но это такой удар, от которого, чтобы так упасть, нужно хорошо постараться.

По ту сторону Диагонали в театре разбираются – они падают от чиха. Это не тот удар, чтобы так валиться на землю», – сказал Маноло Гонсалес. 

Проспект Диагональ – одна из главных улиц Барселоны, пересекающая город по диагонали.

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoМаноло Гонсалес
logoЭспаньол
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoЛеандро Кабрера
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