«Игроки «Барсы» падают от чиха. Разбираются в театре». Тренер «Эспаньола» об удалении Кабреры за удар Ямаля

Тренер «Эспаньола» обвинил игроков «Барсы» в «театральности».

«Эспаньол» уступил «Барселоне» (0:2) в матче 36-го тура Ла Лиги .

На 79-й минуте красную карточку получил защитник «Эспаньола » Леандро Кабрера , который, укрывая мяч корпусом, ударил Ламина Ямаля рукой в живот.

«Логично было бы дать один матч дисквалификации. Он ударил Ламина, но это такой удар, от которого, чтобы так упасть, нужно хорошо постараться.

По ту сторону Диагонали в театре разбираются – они падают от чиха. Это не тот удар, чтобы так валиться на землю», – сказал Маноло Гонсалес.

Проспект Диагональ – одна из главных улиц Барселоны, пересекающая город по диагонали.