  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семшов о Станковиче: «Задевает, что иностранцы стали не очень корректно относится к нам. Это было еще при Тедеско, провокаций очень много – что‑то там выскакивает, шумит»
47

Семшов о Станковиче: «Задевает, что иностранцы стали не очень корректно относится к нам. Это было еще при Тедеско, провокаций очень много – что‑то там выскакивает, шумит»

Игорь Семшов заявил, что удивлен поведением Деяна Станковича.

11 мая «Спартак» проиграл «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался. 

Главный тренер «Спартака» активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку. После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой. Станкович также не пришел на пресс-конференцию после матча.

«Немного удивлен жестом Станковича. Я к нему положительно отношусь как к бывшему футболисту и начинающему тренеру.

Его это не красит. Задевает, что в нашем футболе иностранные специалисты стали не очень корректно относится к нам. Все время что‑то показывают, провоцируют.

Особенно этим выделялись последние штабы, которые были в «Спартаке». Я сам сталкивался с таким, когда работал в «Химках». Нужно за это наказывать.

Это было еще при Тедеско. Он все время провоцировал, показывал что‑то. Хорошо, что в штабах работают русские ребята, которые успокаивают и пытаются уладить конфликт. Провокаций очень много – что‑то там выскакивает, шумит, кричит. Должна быть культура поведения на бровке.

Если тренеры сами не понимают, то руководители должны разъяснять, как себя вести. За последнее время мы много с этим сталкиваемся, а им почему‑то все сходит с рук.

Они должны нести наказание», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

Увольнять Станковича или нет?14324 голоса
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Семшов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoДеян Станкович
logoДоменико Тедеско
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев разочарован поведением Станковича: «Не припомню такого бешеного штаба – ненормально, это раздражает команду. Представим такое от российского тренера – его бы съели живьем»
12412 мая, 13:20
Экс-арбитр Егоров про Станковича: «Хамское поведение. Позволил бы себе такое в Европе? Дисквалифицировали бы, отобрали визу. Какой он пример подает подрастающему поколению?»
8012 мая, 10:39
Главные новости
«Барселона» за сезон упустила отрыв в 6 очков и отыграла 7 баллов. Это первый случай такого чемпиона в Ла Лиге
713 минут назад
«Спартак» может подписать Ланговича из «Ростова» в случае ухода Хлусевича (Metaratings)
1628 минут назад
Шоу Медведевой и КХЛ, каналы Сафонова и Акинфеева – кто‑то из них не пройдет дальше! Только вы выбираете финалистов номинации «Открытие года»
43 минуты назад
Вице-президент РФС заявил о готовности Аргентины сыграть с Россией. Южноамериканская команда опровергла договоренность о матче
1358 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в воскресенье, «Брайтон» против «Ливерпуля» в понедельник
6сегодня, 06:20
«Спартак» вылетел из Кубка от «Ростова», Станкович психанул и удалился, Овечкин вылетел из плей-офф, «Барса» стала чемпионом, «Локомотив» сравнял счет в серии с «Трактором» и другие новости
17сегодня, 06:15
«Сказал Ямалю перестать нырять и провоцировать. Кабрера мог избежать этого приема, но не было необходимости нырять». Тренер «Эспаньола» об удалении защитника
40сегодня, 05:57
Максименко о поражении от «Ростова»: «Спартак» должен был выигрывать – мы отдали все от себя. Не комментирую работу судей – они делают свою работу»
56сегодня, 05:47
Жоан Лапорта: «Ямаль – гений, входит в группу потрясающих футболистов. Игроки «Барсы» хорошо приняли стиль игры, посмотрите на их уверенность – у них нет комплексов»
12сегодня, 05:21
Ханси Флик: «В «Барселоне» нужно выигрывать титулы, а три – это здорово. Клуб и футболисты мной довольны, думаю. Есть чему порадоваться»
44сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:15
сегодня, 06:30
Ямаль сделал 13 передач в сезоне – третий показатель в топ-5 лигах. Вингер «Барсы» уступает только Олисе (14) и Салаху (18)
17сегодня, 05:37
Юран о Николиче: «Я не сторонник иностранных тренеров, но если есть результат… В ЦСКА между тренером и игроками есть химия»
10сегодня, 04:21
Фермин о чемпионстве в матче с «Эспаньолом»: «Пришлось быстро отпраздновать из-за того, что произошло два года назад. Мы не проявляли неуважения»
3сегодня, 04:11
Тренер «Эспаньола» о Флике, который отправлял игроков «Барсы» в раздевалку после чемпионства: «Ханси – хороший тренер и джентльмен вдобавок»
14сегодня, 03:40
Аморим о финале Лиги Европы: «Выход в Лигу чемпионов – это важнее всего. «МЮ» должен быть там. ЛЕ недостаточно – это чувствуется»
11сегодня, 00:57
Бруну Фернандеш: «МЮ» не хочется быть в четвертке АПЛ – хочется выиграть, это наша задача. Но как только фанаты поняли, что в ЛЕ можем пройти дальше, то мы почувствовали единение»
9сегодня, 00:35
Сон о периоде в «Тоттенхэме» перед финалом ЛЕ: «10 лет прошли фантастически, но чего-то не хватает. Не достает одной детали, чтобы собрать пазл»
7сегодня, 00:20
«Атлетик» сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2014/15
7вчера, 22:48
21 год Ла Лигу выигрывают только «Барселона», «Реал» и «Атлетико». В 2004-м титул взяла «Валенсия»
31вчера, 22:24