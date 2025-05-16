Семшов о Станковиче: «Задевает, что иностранцы стали не очень корректно относится к нам. Это было еще при Тедеско, провокаций очень много – что‑то там выскакивает, шумит»

Игорь Семшов заявил, что удивлен поведением Деяна Станковича.

11 мая «Спартак» проиграл «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ .

На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался.

Главный тренер «Спартака» активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку. После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой. Станкович также не пришел на пресс-конференцию после матча.

«Немного удивлен жестом Станковича . Я к нему положительно отношусь как к бывшему футболисту и начинающему тренеру.

Его это не красит. Задевает, что в нашем футболе иностранные специалисты стали не очень корректно относится к нам. Все время что‑то показывают, провоцируют.

Особенно этим выделялись последние штабы, которые были в «Спартаке ». Я сам сталкивался с таким, когда работал в «Химках». Нужно за это наказывать.

Это было еще при Тедеско . Он все время провоцировал, показывал что‑то. Хорошо, что в штабах работают русские ребята, которые успокаивают и пытаются уладить конфликт. Провокаций очень много – что‑то там выскакивает, шумит, кричит. Должна быть культура поведения на бровке.

Если тренеры сами не понимают, то руководители должны разъяснять, как себя вести. За последнее время мы много с этим сталкиваемся, а им почему‑то все сходит с рук.

Они должны нести наказание», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .