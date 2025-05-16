Семшов о Станковиче: «Задевает, что иностранцы стали не очень корректно относится к нам. Это было еще при Тедеско, провокаций очень много – что‑то там выскакивает, шумит»
11 мая «Спартак» проиграл «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ.
На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался.
Главный тренер «Спартака» активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку. После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой. Станкович также не пришел на пресс-конференцию после матча.
«Немного удивлен жестом Станковича. Я к нему положительно отношусь как к бывшему футболисту и начинающему тренеру.
Его это не красит. Задевает, что в нашем футболе иностранные специалисты стали не очень корректно относится к нам. Все время что‑то показывают, провоцируют.
Особенно этим выделялись последние штабы, которые были в «Спартаке». Я сам сталкивался с таким, когда работал в «Химках». Нужно за это наказывать.
Это было еще при Тедеско. Он все время провоцировал, показывал что‑то. Хорошо, что в штабах работают русские ребята, которые успокаивают и пытаются уладить конфликт. Провокаций очень много – что‑то там выскакивает, шумит, кричит. Должна быть культура поведения на бровке.
Если тренеры сами не понимают, то руководители должны разъяснять, как себя вести. За последнее время мы много с этим сталкиваемся, а им почему‑то все сходит с рук.
Они должны нести наказание», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.