  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев разочарован поведением Станковича: «Не припомню такого бешеного штаба – ненормально, это раздражает команду. Представим такое от российского тренера – его бы съели живьем»
105

Черданцев разочарован поведением Станковича: «Не припомню такого бешеного штаба – ненормально, это раздражает команду. Представим такое от российского тренера – его бы съели живьем»

Георгий Черданцев заявил, что разочарован поведением Деяна Станковича.

11 мая «Спартак» проиграл «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался. 

Главный тренер «Спартака» активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку. После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой. Станкович также не пришел на пресс-конференцию после матча.

– Как оцените поведение Деяна Станковича и его штаба во время матча с «Динамо»?

– Я, честно говоря, разочарован. Я с огромным уважением отношусь к Станковичу как к футболисту. Он достиг больших успехов.

В РПЛ нет более титулованного человека. Все‑таки мне кажется, нужно соблюдать меру и с уважением относиться к окружающим: и к соперникам, и к судьям, и к журналистам, и ко всем остальным.

Даже Семак, образец джентльменства и спокойствия, тоже на нервах в последнее время. Все понятно, эмоции, но есть определенная граница, которую переходить нельзя.

Тем более ты иностранец, ты работаешь в другом чемпионате. Давайте представим себе что‑то подобное в исполнении российского тренера. Его бы съели живьем за такое поведение.

Такая манера не красит ни Станковича, ни клуб, ни тренерский штаб. Я не припомню такого бешеного штаба в какой‑то команде за последнее время. Ведь у Станковича удаляется и помощник, и аналитик.

Это ненормальная ситуация, такое поведение раздражает команду. Главное, был бы повод. Я абсолютно уверен, что у «Спартака» глобально к судейству не может быть никаких претензий за последнее время.

Во время Федуна еще могли быть какие‑то вопросы. В этом сезоне я не наблюдал, чтобы судьи целенаправленно ошибались постоянно в пользу соперника «Спартака».

На мой взгляд, реакция Станковича просто абсолютно ничем не оправдана. Станкович – большой футболист, он же должен понимать, что судьи берут на заметку его поведение и в спорной ситуации могут принять решение против «Спартака» из солидарности к коллегам.

Возможно, Станковичу не хватает тренерского опыта борьбы в тяжелом чемпионате, чтобы быть более сдержанным. Он никогда не тренировал в таком конкурентном чемпионате, как РПЛ.

При всем уважении, в Сербии и Венгрии значительно более слабые турниры – там нет такой конкуренции, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoГеоргий Черданцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-арбитр Егоров про Станковича: «Хамское поведение. Позволил бы себе такое в Европе? Дисквалифицировали бы, отобрали визу. Какой он пример подает подрастающему поколению?»
67сегодня, 10:39
Мостовой о поведении Станковича: «Эмоции. Он был сильным футболистом в прошлом. У многих часто нервы не выдерживают, когда команда проигрывает»
44сегодня, 09:43
Главные новости
«На хрен Соболева купили вообще? Лучше бы эти миллионы пенсионерам отдали». Желудков о форварде «Зенита»
711 минут назад
У Винисиуса растяжение связок голеностопа, у Васкеса – травма гребенчатой мышцы. Игроки «Реала» пропустят около недели и не сыграют с «Мальоркой» в среду
1322 минуты назад
Агент Станковича обещал тренеру контракт в сборной Сербии в ближайшее время (Legalbet)
4346 минут назад
Смородская о «Спартаке»: «Станкович и Абаскаль – почти одно и то же. Не вижу в Деяне ничего тренерского – поведение говорит само за себя. С такими специалистами чемпионство не выигрывают»
1857 минут назад
Бразилия объявила, что Анчелотти станет новым тренером сборной: «Величайший тренер в истории возглавит крупнейшую сборную на планете»
79сегодня, 14:15
«Миллиметровый офсайд создает дискомфорт. Оцениваем изменение, чтобы учитывать только значимые части тела, ВАР надо использовать сбалансированно». Замгенсека УЕФА о правилах
38сегодня, 14:12
Юран о поведении Станковича: «Неуважение к стране, где он работает. Российских тренеров наказывают жестко. Деян показал жест, которым я был шокирован»
33сегодня, 14:10
Шутки кончились! Время выбрать финалистов номинации «Лучший юмористический блог». Проголосуйте, все очень серьезно
сегодня, 14:00
Финал ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» обслужит румынский арбитр Ковач, финал ЛЕ «Тоттенхэм» – «МЮ» – немец Цвайер, босниец Пельто нзначен на финал ЛК «Бетис» – «Челси»
18сегодня, 13:55
Флик согласовал контракт с «Барсой» до 2027-го. Скоро соглашение подпишут и объявят официально (Фабрицио Романо)
50сегодня, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Чернышов про Fan ID на матчах Кубка: «Сложно понять логику, тогда надо было сразу вводить везде. Болельщики и дальше будут протестовать, а клубы опять понесут урон в плане зрелищности и финансов»
17 минут назад
Чемпионшип. Полуфинал плей-офф, ответные матчи. «Шеффилд» примет «Бристоль», «Ковентри» Лэмпарда сыграет с «Сандерлендом» во вторник
14 минут назад
«Пари НН» – «Крылья Советов». Боселли и Сергеев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
332 минуты назад
Замгенсека УЕФА об «Интере» в финале ЛЧ: «Это радость для всех. Итальянский футбол приносит результаты – надеемся, сборная выйдет на ЧМ-2026»
33 минуты назад
Асхабадзе об обвинении Божина в расизме в адрес Вендела: «Факел» не принимал бой с «Зенитом». Мы бились за справедливость и правду, за болельщиков и регион»
1247 минут назад
Жирков о жизни после завершения карьеры: «Отвожу детей в школу, приезжаю домой, пью кофе. Пообедал, еду забирать младшего, если жене надо в город – и тут в роли водителя выступаю»
459 минут назад
Ван Дейк о Тренте: «Болельщики отреагировали – ему придется справиться с этим. Я такого не ожидал. Мы огорчены, что его не будет с нами в следующем сезоне – он фантастический футболист»
4сегодня, 14:30
«Станкович не такой, как Абаскаль. Он в прошлом спортсмен, не бесхарактерный и не такого склада ума». Прудников о тренерах «Спартака»
7сегодня, 14:24
Тарханов о «Зените»: «Никогда больше двух бразильцев не берите», говорил известный бразильский агент. Сейчас все усредненные – нет Халка, Малкома, Клаудиньо, которые были лидерами на поле»
13сегодня, 14:01
Канчельскис про Угальде: «Надо было отправлять его в «ПСЖ», когда была возможность. Видом показывает, что ему не нравится в «Спартаке»
12сегодня, 13:45