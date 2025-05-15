Гендиректор «Спартака» Малышев о будущем Станковича: «Все в конце сезона, продолжаем работать. Мы все ответственны за результат»

Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Деяна Станковича.

Красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Ростову » (1:2) в финале Пути регионов. В Мир РПЛ команда занимает 5-е место за 2 тура до окончания сезона.

– У «Спартака », как всегда, самые лучшие в мире болельщики. Мы благодарны болельщикам. Мы очень ценим то, как нас гнали вперед. Мы продолжаем бороться. Просим прощения за неудовлетворительные результаты.

– Ведутся ли переговоры по Станковичу?

– Все в конце сезона. Мы продолжаем работать.

– Какова ответственность Кахигао?

– Мы все ответственны за результат, – сказал Олег Малышев .