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Гендиректор «Спартака» Малышев о будущем Станковича: «Все в конце сезона, продолжаем работать. Мы все ответственны за результат»

Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Деяна Станковича.

Красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов. В Мир РПЛ команда занимает 5-е место за 2 тура до окончания сезона.

– У «Спартака», как всегда, самые лучшие в мире болельщики. Мы благодарны болельщикам. Мы очень ценим то, как нас гнали вперед. Мы продолжаем бороться. Просим прощения за неудовлетворительные результаты.

– Ведутся ли переговоры по Станковичу?

– Все в конце сезона. Мы продолжаем работать.

– Какова ответственность Кахигао?

– Мы все ответственны за результат, – сказал Олег Малышев.

Увольнять Станковича или нет?5150 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Увольнять Станковича или нет?5150 голосов
ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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