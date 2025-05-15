Гендиректор «Спартака» Малышев о будущем Станковича: «Все в конце сезона, продолжаем работать. Мы все ответственны за результат»
Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Деяна Станковича.
Красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов. В Мир РПЛ команда занимает 5-е место за 2 тура до окончания сезона.
– У «Спартака», как всегда, самые лучшие в мире болельщики. Мы благодарны болельщикам. Мы очень ценим то, как нас гнали вперед. Мы продолжаем бороться. Просим прощения за неудовлетворительные результаты.
– Ведутся ли переговоры по Станковичу?
– Все в конце сезона. Мы продолжаем работать.
– Какова ответственность Кахигао?
– Мы все ответственны за результат, – сказал Олег Малышев.
Увольнять Станковича или нет?5150 голосов
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Увольнять Станковича или нет?5150 голосов
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Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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