Умярова удалили за удар в икру Комличенко. Левников изменил решение после просмотра ВАР – хавбек «Спартака» получил прямую красную на 95-й минуте матча с «Ростовом»

Наиль Умяров получил красную карточку за фол в концовке матча с «Ростовом».

«Спартак » уступил ростовчанам (1:2) в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

На 95-й минуте игры хавбек красно-белых сзади ударил форварда Николая Комличенко в область икроножной мышцы.

Главный судья Кирилл Левников сначала не удалил Умярова , но затем побывал у монитора ВАР и поменял свое решение. Игроку «Спартака» была показана прямая красная карточка.

На 84-й минуте москвичи лишились Манфреда Угальде, форвард был удален за две желтые карточки.

Изображение: скриншот из трансляции «Матч ТВ»