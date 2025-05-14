ЦСКА сыграет со «Спартаком» или «Ростовом» в финале FONBET Кубка России

ЦСКА стал первым финалистом FONBET Кубка России.

Команда Марко Николича обыграла «Зенит » по пенальти после обмена победами со счетом 2:0 в финале Пути РПЛ и теперь выступит в решающем матче.

Соперником армейцев будет или «Спартак », или «Ростов ». Их матч в финале Пути регионов пройдет завтра.

Финал Кубка России состоится 1 июня в «Лужниках».