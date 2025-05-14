ЦСКА сыграет со «Спартаком» или «Ростовом» в финале FONBET Кубка России
ЦСКА стал первым финалистом FONBET Кубка России.
Команда Марко Николича обыграла «Зенит» по пенальти после обмена победами со счетом 2:0 в финале Пути РПЛ и теперь выступит в решающем матче.
Соперником армейцев будет или «Спартак», или «Ростов». Их матч в финале Пути регионов пройдет завтра.
Финал Кубка России состоится 1 июня в «Лужниках».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура35419 голосов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
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