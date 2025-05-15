Угальде удален – форвард «Спартака» получил вторую желтую, наступив на ногу Мелехину в конце матча с «Ростовом»
Манфред Угальде удален в конце игры с «Ростовом».
Форвард «Спартака» на 84-й минуте матча FONBET Кубка России наступил на ногу защитнику Виктору Мелехину.
Главный судья Кирилл Левников показал костариканцу вторую желтую карточку в этой игре. Первую он получил в начале второго тайма за нарушение в верховой борьбе.
«Спартак» остался вдесятером при счете 1:2.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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