Угальде удален – форвард «Спартака» получил вторую желтую, наступив на ногу Мелехину в конце матча с «Ростовом»

Манфред Угальде удален в конце игры с «Ростовом».

Форвард «Спартака » на 84-й минуте матча FONBET Кубка России наступил на ногу защитнику Виктору Мелехину .

Главный судья Кирилл Левников показал костариканцу вторую желтую карточку в этой игре. Первую он получил в начале второго тайма за нарушение в верховой борьбе.

«Спартак» остался вдесятером при счете 1:2.