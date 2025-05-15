У «Ростова» один удар за тайм со «Спартаком». Команда Станковича пробила 14 раз и подала 11 угловых, но проигрывает 0:1

«Спартак» бил гораздо чаще «Ростова» в 1-м тайме матча FONBET Кубка России.

Команды встречаются в финале Пути регионов на «Лукойл Арене», гости ведут со счетом 1:0 благодаря автоголу Александра Максименко .

За первую половину красно-белые нанесли 14 ударов, 5 из них – в створ. Также они владели мячом 61% времени и подали 11 угловых.

«Ростов » нанес всего один удар, и он засчитан как попадание в створ, несмотря на то, что пришелся в штангу. Ни одного углового у команды не было.