«Спартак» после отскока мяча от штанги в ногу Максименко пропустил от «Ростова»

«Спартак» пропустил после рикошета от ноги Александра Максименко.

Красно-белые играют с «Ростовом » в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ростов» открыл счет на 30-й минуте матча. После удара Кирилла Щетинина мяч отскочил от штанги в ногу голкиперу «Спартака », а затем пересек линию ворот.