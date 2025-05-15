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«Спартак» после отскока мяча от штанги в ногу Максименко пропустил от «Ростова»

«Спартак» пропустил после рикошета от ноги Александра Максименко.

Красно-белые играют с «Ростовом» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ростов» открыл счет на 30-й минуте матча. После удара Кирилла Щетинина мяч отскочил от штанги в ногу голкиперу «Спартака», а затем пересек линию ворот.

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ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoРостов
logoАлександр Максименко
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Щетинин
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