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Буффон о словах про мусорный бак вместо сердца у Оливера, судившего матч «Реал» – «Ювентус»: «Сейчас мне стыдно, я был капитаном. Но я повторил бы их, если бы вернулся»

Джанлуиджи Буффон повторил бы фразу про мусорный бак вместо сердца еще раз.

Такие слова выступавший за «Ювентус» вратарь произнес в отношении судьи Майкла Оливера, назначившего пенальти в игре туринцев с «Реалом» в Лиге чемпионов в 2018 году.

– Какие у вас были отношения с судьями?

– Я любил почти всех. Морено (главный арбитр матча Италии и Южной Кореи на ЧМ-2002 – Спортс”)? Мы понимали, что СМИ создали определенные настроения, все видели в Морено настоящего врага номер один, который вывел нас из игры, и основания для этого были. Возможно, мы сами виноваты, но он судил позорно. Мы покинули аэропорт чуть ли не под аплодисменты.

– А ваша фраза про мусорный бак вместо сердца?

– Один из самых ярких моментов в моей карьере! Сейчас, по прошествии лет, мне стыдно за то, что я сказал. Я был в определенном возрасте, я представлял определенную группу, я был капитаном. Мои успехи и неудачи зависели только от меня.

Но я должен также сказать, что повторил бы эти слова, если бы вернулся в тот момент. Это был не просто проигранный матч, это было нечто особенное, эпический камбэк на грандиозном стадионе в исполнении команды, продемонстрировавшей невероятный характер и единство. Мы были глупцами и мечтателями.

Накануне матча мы говорили друг с другом, и тот момент стал самым большим разочарованием. До сих пор я не понимаю, за что меня удалили, и поэтому в интервью я был так зол, – сказал бывший голкипер «Ювентуса» на презентации своей книги под названием «Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi» («Падать, вставать, падать, вставать»).

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
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