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    Джанлуиджи Буффон: «У судьи в груди не сердце, а мусорный бак»

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Реал Мадрид Лига чемпионов судьи Майкл Оливер

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обрушился с критикой на арбитра Майкла Оливера по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1, 3:4 по сумме двух матчей).

    В добавленное время английский судья назначил пенальти в ворота туринской команды, который реализовал Криштиану Роналду.

    «Это и на 10 процентов не пенальти. Я знаю, что арбитр видел, момент был неясный. Сомнительный момент на 93-й минуте, когда в первом матче у нас был очевидный пенальти, нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент.

    Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом.

    У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды.

    «Реал» заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, для меня всегда было честью играть против этого клуба, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время», – сказал Буффон.

    Пенальти, который убил «Ювентус». Все по делу?

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    Справедлив ли пенальти в ворота «Ювентуса»?

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