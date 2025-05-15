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Неймар обходится «Сантосу» в 3,3 млн евро в месяц. Штраф за расторжение контракта равен сумме зарплат до его истечения (UOL)

«Сантос» тратит на Неймара больше 3 млн евро в месяц.

UOL сообщает, что расходы бразильского клуба на главную звезду составляют 21 млн бразильских реалов (3,33 млн евро) ежемесячно.

Также стало известно, что в случае расторжения контракта с форвардом «Сантос» должен будет заплатить тому штраф, равный сумме зарплат до конца срока действия договора.

После возвращения в Бразилию Неймар провел всего две игры в высшей лиге, не отметившись результативными действиями.

Неймар тренируется до 11 часов в день, восстанавливаясь от травмы. «Сантос» обсудит с форвардом продление контракта (UOL)

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ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: UOL
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