  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Неймар предпочитает видеть во главе сборной Бразилии Анчелотти, а не Жезуша. Форвард «внимательно следит за каждым шагом переговоров» (ESPN)
25

Неймар предпочитает видеть во главе сборной Бразилии Анчелотти, а не Жезуша. Форвард «внимательно следит за каждым шагом переговоров» (ESPN)

Неймар хочет видеть Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии.

Как сообщает ESPN, итальянский специалист считается главным кандидатом на пост главного тренера команды. Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес давно мечтает о назначении Анчелотти.

Как минимум один агент и два посредника ведут переговоры с сыном тренера Давиде Анчелотти. В CBF будут следить за матчем «Реала» и «Барселоны» в финале Кубка Испании – Анчелотти может быть уволен из мадридского клуба в случае поражения.

Официально конфедерация не подтверждает информацию о переговорах с Карло. Тем не менее утверждается, что бразильцы хотят достигнуть договоренности с ним как можно быстрее. Если CBF снова получит отказ, как и в 2023 году, то обратится к кандидатуре Жорже Жезуша.

Отмечается, что нападающий «Сантоса» Неймар «внимательно следит за каждым шагом переговоров» и помогает наладить контакт между сторонами. Он предпочитает видеть во главе сборной именно Анчелотти, а не Жезуша, под руководством которого играл в «Аль-Хилале».

Отмечается, что Винисиус Жуниор и Родриго, которые работают под руководством Анчелотти в «Реале», также не скрывают желания видеть его на посту главного тренера национальной команды.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoСборная Бразилии по футболу
logoвысшая лига Бразилия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoСантос
logoАль-Хилаль
logoЖорже Жезуш
logoНеймар
Давиде Анчелотти
Эдналдо Родригес
logoВинисиус Жуниор
logoРодриго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суд закрыл дело об оскорблениях Винисиуса двумя фанатами «Барсы» в 2023-м. Вингер «Реала» утверждал, что его называли «тупой обезьяной», это не удалось доказать
1316 минут назад
«Де Хеа обожает Россию, большой фанат. Влюбился в страну во время ЧМ-2018. Он меня все время спрашивает про нее, говорит: «Я хочу приехать». Тренер «Фиорентины» Низелик о вратаре
1235 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Райо Вальекано», «Бетис» против «Вальядолида», «Севилья» играет с «Осасуной»
8558 минут назадLive
Гиггз считает Роналду лучшим из своих партнеров: «Помню, сбил его – и тренер взбесился: «Осторожно, это особенный игрок»
13сегодня, 16:55
Анри – лучший нападающий в истории АПЛ по версии GiveMeSport. Ширер – 2-й, Кейн – 4-й, Суарес – 10-й
34сегодня, 16:35
Педри – лучший игрок апреля в Ла Лиге. Хавбек «Барсы» опередил Альвареса и Мамардашвили
11сегодня, 16:28
Винисиус хочет получать как Роналду в «Реале» – около 30 млн евро в год с учетом допвыплат. Криштиану был самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
79сегодня, 16:15
Саша Зделар: «Жизнь в Питере намного спокойнее, чем в Москве. Там большие пробки каждый день, а здесь везде можно гулять, через 20 минут будешь на стадионе, еще 20 минут – на базе, еще 15 – дома»
37сегодня, 15:47
Анри может возглавить «РБ Лейпциг». Клопп поддержит назначение француза (Le Journal du Dimanche)
45сегодня, 15:38
Владислав Радимов: «Даже моя бабушка, пережившая блокаду, не любила московские клубы. Звонила: «Ну что, просрали? Че там твой Кержаков кривоногий не может попасть в 7-метровые ворота?!»
121сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
В FC 25 впервые появился платный пропуск. За прохождение игроки получат карточку Рибери
3 минуты назадИгры
Райт не верит, что Рэшфорд вернется в «МЮ»: «Без шансов. Маркус в «Ньюкасле» – было бы потрясающе. Он был бы опасен»
6 минут назад
Гюндоган считает де Брюйне лучшим игроком в истории «Ман Сити»: «Сделанное им поражает. Кевин незаменим»
219 минут назад
Владимир Быстров: «Спартак» не зовет меня, ни разу билетов не было. Я пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, закончились, лож больше нет, ничего нет вообще. Можешь в фанатский сектор пойти»
2348 минут назад
Зделар считает, что РПЛ входит в топ-5 лучших лиг Европы: «Недавно смотрел «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» и просто переключил канал. Во Франции только «ПСЖ», а все остальные…»
8сегодня, 16:50
Хау вернулся к работе после пневмонии. Тренер «Ньюкасла» пропустил 3 матча
1сегодня, 16:35
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Оруба» против «Аль-Фейхи», «Аль-Таавун» принимает «Аль-Раэд»
5сегодня, 16:30Live
Заварзин считает, что «Динамо» не способно отобрать очки у «Зенита»: «У них нет воли к победе и мотивации, чтобы выйти и всех порвать. Значит, тренер не доводит, палкой не гоняет»
14сегодня, 16:12
Две трети тренеров в топ-65 лиг мира работают в своих клубах меньше года. В Серии А таких 90%, в РПЛ – 50%
4сегодня, 16:05
Энрике о французском: «Изучение языка страны, в которой я живу и работаю, жизненно важно. Говоря на нем, ты лучше понимаешь местную культуру»
3сегодня, 15:54