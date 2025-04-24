Неймар предпочитает видеть во главе сборной Бразилии Анчелотти, а не Жезуша. Форвард «внимательно следит за каждым шагом переговоров» (ESPN)

Неймар хочет видеть Карло Анчелотти во главе сборной Бразилии.

Как сообщает ESPN, итальянский специалист считается главным кандидатом на пост главного тренера команды. Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес давно мечтает о назначении Анчелотти.

Как минимум один агент и два посредника ведут переговоры с сыном тренера Давиде Анчелотти . В CBF будут следить за матчем «Реала » и «Барселоны» в финале Кубка Испании – Анчелотти может быть уволен из мадридского клуба в случае поражения.

Официально конфедерация не подтверждает информацию о переговорах с Карло . Тем не менее утверждается, что бразильцы хотят достигнуть договоренности с ним как можно быстрее. Если CBF снова получит отказ, как и в 2023 году, то обратится к кандидатуре Жорже Жезуша.

Отмечается, что нападающий «Сантоса» Неймар «внимательно следит за каждым шагом переговоров» и помогает наладить контакт между сторонами. Он предпочитает видеть во главе сборной именно Анчелотти, а не Жезуша, под руководством которого играл в «Аль-Хилале ».

Отмечается, что Винисиус Жуниор и Родриго, которые работают под руководством Анчелотти в «Реале», также не скрывают желания видеть его на посту главного тренера национальной команды.