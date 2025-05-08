Неймар тренируется до 11 часов в день, восстанавливаясь от травмы. «Сантос» обсудит с форвардом продление контракта (UOL)

Неймар усиленно тренируется, чтобы восстановиться от травмы.

Форвард «Сантоса » повредил левое бедро в матче чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» 17 апреля (2:0) и был заменен на 34-й минуте.

Как сообщает UOL, 33-летний футболист тренируется до 11 часов в день на базе клуба. Он работает «в две смены» несколько дней в неделю. Процесс восстановления проходит удовлетворительно.

Игрок следует рекомендациями врачей и, как ожидается, вернется на поле в конце мая или начале июня. В медицинском штабе «Сантоса» говорят, что Неймар «никогда не тренировался так много».

Контракт нападающего с бразильским клубом действует до 30 июня. Ожидается, что в ближайшие дни стороны обсудят продление соглашения.