Иван Ракитич: «Ямаль не играл бы в старте нашей «Барселоны». У нас была лучшая атака в истории: Месси, Неймар, Суарес»
Иван Ракитич думает, что Ямалю не нашлось бы места в составе «Барсы» в 2015-м.
«Пике прав, Ламин не выходил бы в старте в нашей «Барселоне». Тогда у нас была лучшая атака в истории: Месси, Неймар, Суарес.
Но Ламин Ямаль – потрясающий футболист. Мне нравится его уверенность в себе, радость, с которой он играет. Нужно, чтобы он и дальше получал удовольствие», – сказал бывший полузащитник «блауграны» в эфире радио Marca.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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