Иван Ракитич: «Ямаль не играл бы в старте нашей «Барселоны». У нас была лучшая атака в истории: Месси, Неймар, Суарес»

Иван Ракитич думает, что Ямалю не нашлось бы места в составе «Барсы» в 2015-м.

«Пике прав, Ламин не выходил бы в старте в нашей «Барселоне». Тогда у нас была лучшая атака в истории: Месси , Неймар , Суарес .

Но Ламин Ямаль – потрясающий футболист. Мне нравится его уверенность в себе, радость, с которой он играет. Нужно, чтобы он и дальше получал удовольствие», – сказал бывший полузащитник «блауграны» в эфире радио Marca.