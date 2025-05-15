На скамейке «Спартака» появилось предупреждение: «Внимание! Хрупкое стекло! Кулаками не бить!» Станкович сломал ограждение на арене «Ростова» в ноябре
На скамейке «Спартака» появилось предупреждение касательно порчи имущества.
Сегодня красно-белые сыграют с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
В ноябре 2024-го главный тренер московского клуба Деян Станкович пробил дыру в пластиковом ограждении скамейки на «Ростов-Арене».
Сегодня «Спартак» наклеил на ограждение на своем стадионе предупреждение: «Внимание! Хрупкое стекло! Кулаками не бить!»
Фото: t.me/russiancup_official
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
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