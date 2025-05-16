«Реал» не выиграл ни чемпионат, ни Кубок, ни Суперкубок Испании, ни Лигу чемпионов в 2025-м

«Реал» потерял шансы на победу в чемпионате Испании.

«Барселона» досрочно выиграла турнир , победив «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре Ла Лиги .

«Реал» в текущем году упустил возможность выиграть как Ла Лигу, так и Кубок , Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Все трофеи в Испании завоевала «Барселона », из Лиги чемпионов мадридцы вылетели от «Арсенала».

В последний раз «Реал » завершал сезон, не выиграв хотя бы один из вышеупомянутых турниров, в 2021 году.