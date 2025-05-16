«Реал» не выиграл ни чемпионат, ни Кубок, ни Суперкубок Испании, ни Лигу чемпионов в 2025-м
«Реал» потерял шансы на победу в чемпионате Испании.
«Барселона» досрочно выиграла турнир, победив «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре Ла Лиги.
«Реал» в текущем году упустил возможность выиграть как Ла Лигу, так и Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Все трофеи в Испании завоевала «Барселона», из Лиги чемпионов мадридцы вылетели от «Арсенала».
В последний раз «Реал» завершал сезон, не выиграв хотя бы один из вышеупомянутых турниров, в 2021 году.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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