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Чемпионат Испании. «Реал» против «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в четверг

В Испании проходят матчи 36-го тура Ла Лиги.

Во вторник «Реал Сосьедад» уступил «Сельте» (0:1),  а «Севилья» победила «Лас-Пальмас» (1:0).

В среду «Реал» дома сыграет с «Мальоркой».

В четверг «Атлетико» в гостях сыграет с «Осасуной», а «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Сине-гранатовые могут досрочно завоевать чемпионский титул в случае победы или потери очков «Реалом».

Ла Лига

36-й тур 

Ла Лига. 36 тур
14 мая 17:00, Мендисорроса
Алавес
Не начался
-xG-
Валенсия
Ла Лига. 36 тур
14 мая 17:00, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Не начался
-xG-
Леганес
Ла Лига. 36 тур
14 мая 19:30, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Не начался
-xG-
Мальорка
Ла Лига. 36 тур
15 мая 17:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Не начался
-xG-
Бетис
Ла Лига. 36 тур
15 мая 17:00, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
-xG-
Атлетико
Ла Лига. 36 тур
15 мая 19:30, Колисеум Альфонсо Перес
Хетафе
Не начался
-xG-
Атлетик
Ла Лига. 36 тур
15 мая 19:30, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Не начался
-xG-
Барселона
Ла Лига. 36 тур
13 мая 17:00, Хосе Соррилья
Вальядолид
Завершен
0 - 1
-xG-
Жирона
Матч окончен
90’
+2’
Артур   Солис
80’
  Стуани
Iago Parente Novoa   Никичер
72’
71’
Асприлья   Данджума
71’
Абель Руис   Стуани
Латаса   Силла
66’
Гриллич   Ibrahim Akitunde Alani
66’
Энрике   Азну
66’
63’
Порту   Мартин
46’
А. Мартинес   Франсес
2тайм
Перерыв
Чуки   Санчес
23’
Вальядолид
Хейн, Энрике, Ануар, Озкаджар, Джемерт, Iago Parente Novoa, Моро, Гриллич, Мартин, Чуки, Латаса, Андре Феррейра, Кандела, Азну, Никичер, Санчес, Амалла, Ibrahim Akitunde Alani, Силла, Маркос Андре, Мачис, Ндиайе, Арну
Запасные: Ibrahim Akitunde Alani, Силла, Мачис, Андре Феррейра, Азну, Никичер, Санчес, Арну, Кандела, Амалла, Ндиайе, Маркос Андре
1тайм
Жирона:
Гассанига, Блинд, Давид Лопес, Хуанпе, А. Мартинес, Артур, Ромеу, Асприлья, Порту, Цыганков, Абель Руис, Хуан Карлос, Крапивцов, Франсес, Якобишвили, Солис, Мартин, Стуани, Данджума, Миовски, Дж. Гарсия
Запасные: Ibrahim Akitunde Alani, Силла, Мачис, Андре Феррейра, Азну, Никичер, Санчес, Арну, Кандела, Амалла, Ндиайе, Маркос Андре
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Ла Лига. 36 тур
13 мая 18:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
Завершен
0 - 1
-xG-
Сельта
Матч окончен
Сучич
90’
+6’
90’
+1’
Бельтран   Сотело
Ойарсабаль   Марьескуррена
87’
Субименди
86’
Муньос   Хави Лопес
78’
77’
Иглесиас   Лосада
77’
Ристич   Лаго
Браис Мендес   Сучич
77’
77’
Гонсалес   Сведберг
71’
Мориба
66’
Фер Лопес   Дуран
Муньос
63’
Траоре   Арамбуру
61’
Серхио Гомес   Барренечеа
61’
2тайм
Перерыв
44’
  Гонсалес
Реал Сосьедад
Ремиро, Муньос, Субельдия, Элустондо, Траоре, Марин, Субименди, Серхио Гомес, Браис Мендес, Кубо, Ойарсабаль, Марреро, Фрага, Одриосола, Хави Лопес, Арамбуру, Пачеко, Мартин, Оласагасти, Туррьентес, Сучич, Барренечеа, Марьескуррена
Запасные: Туррьентес, Барренечеа, Фрага, Одриосола, Арамбуру, Оласагасти, Сучич, Хави Лопес, Марреро, Пачеко, Мартин, Марьескуррена
1тайм
Сельта:
Гуаита, Ристич, Домингес, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Бельтран, Мингеса, Гонсалес, Фер Лопес, Иглесиас, Вильяр, Видаль, Лаго, Сотело, Серви, Лосада, Сведберг, У. Альварес, Д. Родригес, Miguel Román González, Аспас, Дуран
Запасные: Туррьентес, Барренечеа, Фрага, Одриосола, Арамбуру, Оласагасти, Сучич, Хави Лопес, Марреро, Пачеко, Мартин, Марьескуррена
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Ла Лига. 36 тур
13 мая 19:30, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
Завершен
1 - 0
-xG-
Лас-Пальмас
Матч окончен
Баде
90’
+12’
90’
+5’
Макберни
Гудель
90’
+5’
90’
+4’
Мата
87’
М. Кардона
85’
Кампанья
83’
Хави Муньос
82’
Молейро   Мата
82’
Вити   Марвин
Сауль
76’
Соу   Сауль
76’
Паскуаль   Антонетти
74’
70’
Янузай   М. Кардона
70’
Кампанья   Фустер
70’
А. Суарес   Хави Муньос
Локонга   Гудель
59’
Хуанлу Санчес
56’
Сусо
55’
  Паскуаль
52’
51’
Байчетич   Эссугу
2тайм
Перерыв
Салас   Мартинес
44’
24’
Мармоль
Агуме
7’
Севилья
Нюланд, Кармона, Салас, Баде, Хуанлу Санчес, Соу, Агуме, Лукебакио, Локонга, Сусо, Паскуаль, Альваро Фернандес, Педроса, Маркао Тейшейра, Мартинес, Гудель, Сауль, Идумбо-Музамбо, Буэно, Пеке, Эджуке, Мехия, Антонетти
Запасные: Мартинес, Гудель, Сауль, Альваро Фернандес, Педроса, Пеке, Антонетти, Маркао Тейшейра, Идумбо-Музамбо, Буэно, Эджуке, Мехия
1тайм
Лас-Пальмас:
Хоркаш, Мармоль, Эрцог, А. Суарес, Вити, Молейро, Кампанья, Байчетич, Сандро Рамирес, Макберни, Янузай, Силлессен, Кильяне, Марвин, Пельмар, Маккенна, Муньос, Хави Муньос, Луаодис, Фустер, Эссугу, М. Кардона, Мата
Запасные: Мартинес, Гудель, Сауль, Альваро Фернандес, Педроса, Пеке, Антонетти, Маркао Тейшейра, Идумбо-Музамбо, Буэно, Эджуке, Мехия
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Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?3000 голосов
ЦСКАЦСКА
ЗенитЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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logoХетафе
logoАтлетик
logoСельта
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