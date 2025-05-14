Матч окончен
Чемпионат Испании. «Реал» против «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в четверг
В Испании проходят матчи 36-го тура Ла Лиги.
Во вторник «Реал Сосьедад» уступил «Сельте» (0:1), а «Севилья» победила «Лас-Пальмас» (1:0).
В среду «Реал» дома сыграет с «Мальоркой».
В четверг «Атлетико» в гостях сыграет с «Осасуной», а «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Сине-гранатовые могут досрочно завоевать чемпионский титул в случае победы или потери очков «Реалом».
Ла Лига
36-й тур
14 мая 17:00, Мендисорроса
14 мая 17:00, Эстадио де ла Серамика
Не начался
-xG-
14 мая 19:30, Сантьяго Бернабеу
Не начался
-xG-
15 мая 17:00, Кампо де Вальекас
Не начался
-xG-
15 мая 19:30, Колисеум Альфонсо Перес
15 мая 19:30, RCDE Стэдиум
13 мая 17:00, Хосе Соррилья
Завершен
0 - 1
-xG-
13 мая 18:00, Реале Арена
Завершен
0 - 1
-xG-
13 мая 19:30, Рамон Санчес Писхуан
Завершен
1 - 0
-xG-
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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