Чемпионат Испании. «Реал» против «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в четверг

В Испании проходят матчи 36-го тура Ла Лиги.

Во вторник «Реал Сосьедад » уступил «Сельте» (0:1), а «Севилья » победила «Лас-Пальмас » (1:0).

В среду «Реал» дома сыграет с «Мальоркой».

В четверг «Атлетико » в гостях сыграет с «Осасуной», а «Барселона » встретится с «Эспаньолом». Сине-гранатовые могут досрочно завоевать чемпионский титул в случае победы или потери очков «Реалом».

Ла Лига

36-й тур

Ла Лига. 36 тур 13 мая 17:00, Хосе Соррилья Вальядолид Завершен 0 - 1 - xG - Жирона Матч окончен 90’ +2’ Артур Солис 80’ Стуани

Iago Parente Novoa Никичер 72’ 71’ Асприлья Данджума 71’ Абель Руис Стуани Латаса Силла 66’ Гриллич Ibrahim Akitunde Alani 66’ Энрике Азну 66’ 63’ Порту Мартин 46’ А. Мартинес Франсес 2 тайм Перерыв Чуки Санчес 23’ Вальядолид Хейн, Энрике, Ануар, Озкаджар, Джемерт, Iago Parente Novoa, Моро, Гриллич, Мартин, Чуки, Латаса, Андре Феррейра, Кандела, Азну, Никичер, Санчес, Амалла, Ibrahim Akitunde Alani, Силла, Маркос Андре, Мачис, Ндиайе, Арну Запасные: Ibrahim Akitunde Alani, Силла, Мачис, Андре Феррейра, Азну, Никичер, Санчес, Арну, Кандела, Амалла, Ндиайе, Маркос Андре 1 тайм Жирона: Гассанига, Блинд, Давид Лопес, Хуанпе, А. Мартинес, Артур, Ромеу, Асприлья, Порту, Цыганков, Абель Руис, Хуан Карлос, Крапивцов, Франсес, Якобишвили, Солис, Мартин, Стуани, Данджума, Миовски, Дж. Гарсия Запасные: Ibrahim Akitunde Alani, Силла, Мачис, Андре Феррейра, Азну, Никичер, Санчес, Арну, Кандела, Амалла, Ндиайе, Маркос Андре

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