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Смертин думает о суточном беге, он станет КМС по легкой атлетике, если преодолеет 220 км. Алексей считает, что «это достижимо»

Алексей Смертин может поучаствовать в суточном беге.

Бывший хавбек «Челси» и сборной России преодолел 250 километров на Marathon des Sables. Гонка в Марокко длится неделю и состоит из шести этапов.

Смертин преодолел дистанцию за 33 часа 47 минут и 10 секунд. У него 118-е место из 847 участников и четвертое – среди 12 россиян.

«В следующем году точно планирую марафон в Оймяконе (село в Якутии – Спортс’’) – 50 километров в 50 лет в минус 50 градусов. Да, надо подготовиться и подготовить экипировку, но эта гонка мне понятна. Я не сахарный – я из Сибири.

Я играл в футбол, когда в школу не разрешали ходить. Точно справлюсь. Обязательно пробегу 100 километров, а еще задумываюсь о суточном беге (побеждает тот, кто за 24 часа преодолеет большее расстояние – Спортс’’). Возможно, попробую уже осенью», – рассказал Алексей Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

От редакции: в марафоне Смертину очень далеко до разряда в легкой атлетике, а в суточном беге его получить реально. У Алексея Смертина есть шансы на КМС, если он преодолеет за сутки 220 километров. Сам Алексей считает, что «это достижимо». Для этого среднем нужно бежать в темпе около 6:30 на километр.

В России точно нет второго человека, который был бы МСМК по футболу и КМС по легкой атлетике. В мире, вероятно, тоже нет случаев, чтобы футболист играл в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, а потом добивался похожих результатов в легкой атлетике.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoАлексей Смертин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Бег
Марафон
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