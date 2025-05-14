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  • Смертин про марафон на 250 км в Сахаре: «Если не перелом и не ножовкой ногу пилят, то у боли есть порог. Это у страданий его нет»
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Смертин про марафон на 250 км в Сахаре: «Если не перелом и не ножовкой ногу пилят, то у боли есть порог. Это у страданий его нет»

Алексей Смертин рассказал об ощущениях во время марафона на 250 км в Сахаре.

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России преодолел 250 километров по Сахаре на Marathon des Sables. Гонка в Марокко длится неделю и состоит из шести этапов. Время прохождения каждого фиксируется, а потом складывается – так определяется итоговый результат.

Смертин преодолел дистанцию за 33 часа 47 минут и 10 секунд. У него 118-е место из 847 участников и 4-е – среди 12 россиян.

«После первого этапа не было ощущения, что полез туда, где не готов соревноваться. Единственное, сразу возникли мозоли и жутко заныла спина.

С мозолями быстро научили работать – показали, как правильно прокалывать, как жидкость выкачивать. Да, они все равно появлялись и ныли, но это та боль, которую можно терпеть.

Я в пустыне вообще понял: если не перелом и не ножовкой ногу пилят, то у боли есть порог. Это у страданий нет порога, а у боли – точно есть», – рассказал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

250 км Смертина в Сахаре: как глушил боль и перестал себя жалеть, о чем думал и мечтал

Кто выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России?3652 голоса
ЦСКАЦСКА
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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