Флик выиграл все четыре матча против Анчелотти
Ханс-Дитер Флик никогда не проигрывал Карло Анчелотти.
Сегодня «Барселона» и «Реал», которыми они руководят, встречались в 35-м туре Ла Лиги. Каталонцы победили со счетом 4:3.
Тренеры встречались четыре раза. Немецкий специалист выходил победителем в каждом случае: дважды – в чемпионате Испании, по разу – в финалах Кубка и Суперкубка Испании. «Барселона» в этих играх забила 16 голов и пропустила 7.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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