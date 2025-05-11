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Флик выиграл все четыре матча против Анчелотти

Ханс-Дитер Флик никогда не проигрывал Карло Анчелотти.

Сегодня «Барселона» и «Реал», которыми они руководят, встречались в 35-м туре Ла Лиги. Каталонцы победили со счетом 4:3.

Тренеры встречались четыре раза. Немецкий специалист выходил победителем в каждом случае: дважды – в чемпионате Испании, по разу – в финалах Кубка и Суперкубка Испании. «Барселона» в этих играх забила 16 голов и пропустила 7.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoРеал Мадрид
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