Рафинья указал на повязку на кисти, забив «Реалу». Ранее медконсультант мадридцев намекал на скрытие каталонцами следов от инъекций
Празднование Рафиньей голов «Реалу» может быть ответом на слухи о допинге.
Незадолго до класико, прошедшего в минувшее воскресенье и завершившегося победой «Барселоны» со счетом 4:3, медконсультант мадридского клуба и экс-глава его медслужбы Нико Михич намекал, что некоторые футболисты каталонского клуба неспроста носят повязки на руках: «Доктора знают: запястья дают легкий доступ к венам».
Marca отмечает, что Рафинья Диас указал на синюю повязку на кисти после обоих голов в ворота «Реала». Это расценивается как некий ответ на заявление Михича.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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