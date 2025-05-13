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  • Рафинья указал на повязку на кисти, забив «Реалу». Ранее медконсультант мадридцев намекал на скрытие каталонцами следов от инъекций
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Рафинья указал на повязку на кисти, забив «Реалу». Ранее медконсультант мадридцев намекал на скрытие каталонцами следов от инъекций

Празднование Рафиньей голов «Реалу» может быть ответом на слухи о допинге.

Незадолго до класико, прошедшего в минувшее воскресенье и завершившегося победой «Барселоны» со счетом 4:3, медконсультант мадридского клуба и экс-глава его медслужбы Нико Михич намекал, что некоторые футболисты каталонского клуба неспроста носят повязки на руках: «Доктора знают: запястья дают легкий доступ к венам».

Marca отмечает, что Рафинья Диас указал на синюю повязку на кисти после обоих голов в ворота «Реала». Это расценивается как некий ответ на заявление Михича.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoРафинья Диас
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoБарселона
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