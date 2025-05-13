Рафинья указал на повязку на кисти, забив «Реалу». Ранее медконсультант мадридцев намекал на скрытие каталонцами следов от инъекций

Празднование Рафиньей голов «Реалу» может быть ответом на слухи о допинге.

Незадолго до класико, прошедшего в минувшее воскресенье и завершившегося победой «Барселоны» со счетом 4:3, медконсультант мадридского клуба и экс-глава его медслужбы Нико Михич намекал , что некоторые футболисты каталонского клуба неспроста носят повязки на руках: «Доктора знают: запястья дают легкий доступ к венам».

Marca отмечает, что Рафинья Диас указал на синюю повязку на кисти после обоих голов в ворота «Реала ». Это расценивается как некий ответ на заявление Михича.

Изображение: кадр из трансляции Movistar