«Барса» заработала 13,5 млн евро в день матча с «Реалом» – рекорд клуба после переезда на «Монжуик»

«Барселона» достигла рекордного дохода в день класико.

В домашнем матче 35-го тура Ла Лиги каталонцы обыграли «Реал» со счетом 4:3.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1, в день матча «Барселона » заработала 13,5 млн евро, установив рекорд по доходам в день матча после переезда на «Олимпик Льюис Компанис » в связи с реконструкцией «Камп Ноу».

Сообщается, что на матче с «Реалом » присутствовали 50 319 зрителей – больше, чем на играх с «Интером» (50314 зрителей) и «Баварией» (50312) в Лиге чемпионов.