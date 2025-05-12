«Барса» заработала 13,5 млн евро в день матча с «Реалом» – рекорд клуба после переезда на «Монжуик»
«Барселона» достигла рекордного дохода в день класико.
В домашнем матче 35-го тура Ла Лиги каталонцы обыграли «Реал» со счетом 4:3.
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на RAC1, в день матча «Барселона» заработала 13,5 млн евро, установив рекорд по доходам в день матча после переезда на «Олимпик Льюис Компанис» в связи с реконструкцией «Камп Ноу».
Сообщается, что на матче с «Реалом» присутствовали 50 319 зрителей – больше, чем на играх с «Интером» (50314 зрителей) и «Баварией» (50312) в Лиге чемпионов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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