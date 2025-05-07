Глава Ла Лиги Тебас: «Клубы жалуются на судейство 1-2 раза в год, но «Реал» и их ТВ делают это каждую неделю. Люди продолжат совершать ошибки»

Хавьер Тебас считает, что «Реал» жалуется на судейство чаще других клубов.

«Претензии к судейству распространены во многих клубах. Клубы действительно жалуются, но они делают это один-два раза в год. С другой стороны, «Реал », как и Real Madrid TV , жалуется каждую неделю.

Мы проводим встречи с RFEF и судьями, на которых присутствуют и [представители] «Реала», чтобы изменить некоторые аспекты судейства, касающиеся управления и организации. Мы надеемся, что это внесет свой вклад, но я настроен скептически, потому что люди продолжат совершать ошибки», – сказал президент Ла Лиги в интервью Radio XXIII.