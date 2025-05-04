«Реал» может продать Родриго, им интересуются «Ман Сити» и «Арсенал». Стартовая цена – около 100 млн евро
Родриго может покинуть «Реал».
По данным Relevo, в мадридском клубе подумывают о продаже 24-летнего бразильца.
К Родриго есть интерес в АПЛ – со стороны «Манчестер Сити» и «Арсенала». Его стартовая цена – цифра, близкая к 100 млн евро.
В этом сезоне вингер провел за «Реал» 30 матчей в Ла Лиге, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
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