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«Реал» может продать Родриго, им интересуются «Ман Сити» и «Арсенал». Стартовая цена – около 100 млн евро

Родриго может покинуть «Реал».

По данным Relevo, в мадридском клубе подумывают о продаже 24-летнего бразильца.

К Родриго есть интерес в АПЛ – со стороны «Манчестер Сити» и «Арсенала». Его стартовая цена – цифра, близкая к 100 млн евро.

В этом сезоне вингер провел за «Реал» 30 матчей в Ла Лиге, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Relevo
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