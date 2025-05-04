«Реал» может продать Родриго, им интересуются «Ман Сити» и «Арсенал». Стартовая цена – около 100 млн евро

Родриго может покинуть «Реал».

По данным Relevo, в мадридском клубе подумывают о продаже 24-летнего бразильца.

К Родриго есть интерес в АПЛ – со стороны «Манчестер Сити » и «Арсенала ». Его стартовая цена – цифра, близкая к 100 млн евро.

В этом сезоне вингер провел за «Реал » 30 матчей в Ла Лиге , отметившись 6 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .