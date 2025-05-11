Анчелотти про 3:4 с «Барселоной»: «Реал» хорошо атаковал и мог забить больше, но поплатился за ошибки. Не стоит забывать, что мы остались без 5 защитников»
Карло Анчелотти указал на неудачные действия «Реала» в защите в класико (3:4).
«Мы делали достаточно явные ошибки и поплатились пропущенными голами.
Мбаппе хорошо сыграл. У нас были отличные моменты, мы хорошо атаковали, забили три гола и могли забить еще больше. У нас был четкий план атаки. Защищаться же мы могли получше. Мы должны были лучше действовать в первые 30 минут. Не стоит забывать, что мы остались без пятерых защитников.
Я заменил Винисиуса из-за того, что у него была проблема с голеностопом. Он хотел играть дальше, но повреждение его беспокоило, так что я решил заменить его.
Родриго чувствовал себя не очень хорошо и провел не лучший матч. Никаких проблем нет, я в восторге от него. Он просто не восстановился до конца от болезни», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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