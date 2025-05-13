Винисиус – Иньиго, упрекнувшему его в симуляции в класико: «Ты хотел выиграть ЛЧ, но не сделал этого»

Винисиус и Иньиго Мартинес вступили в перепалку в класико.

«Барселона» дома обыграла «Реал» (4:3) в матче 35-го тура Ла Лиги .

По ходу матча защитник каталонцев Иньиго Мартинес упрекнул Винисиуса в симуляции: «Ты нырял. Да, ты нырял».

На это бразилец ответил: «Ты хотел выиграть Лигу чемпионов, но в итоге ты этого не сделал, ты этого не сделал».

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Арсеналу» (0:3, 1:2). «Барселона » проиграла «Интеру» в полуфинале (3:3, 3:4).

Винисиус во время класико жестом показал фанатам «Барсы», что «Реал» 15 раз выиграл ЛЧ. Также бразилец возмущался игрой «Мадрида»: «Черт, мы так легко теряем мяч!»