Фанат «Барсы» показал Винисиусу пляжный мяч, когда тот уходил с поля. Вингер «Реала» был недоволен
Винисиусу показали пляжный мяч во время матча с «Барсой».
«Реал» проиграл в гостевом класико со счетом 3:4. Винисиуса заменили на 88-й минуте, сообщалось, что бразилец получил травму.
Как пишет Marca, когда Винисиус направлялся к скамейке запасных, один из болельщиков «Барселоны» встал и показал ему через ограждение пляжный мяч.
Винисиус с возмущением указал на этого болельщика и что-то ему высказал.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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