Фанат «Барсы» показал Винисиусу пляжный мяч, когда тот уходил с поля. Вингер «Реала» был недоволен

Винисиусу показали пляжный мяч во время матча с «Барсой».

«Реал » проиграл в гостевом класико со счетом 3:4. Винисиуса заменили на 88-й минуте, сообщалось, что бразилец получил травму.

Как пишет Marca, когда Винисиус направлялся к скамейке запасных, один из болельщиков «Барселоны» встал и показал ему через ограждение пляжный мяч.

Винисиус с возмущением указал на этого болельщика и что-то ему высказал.