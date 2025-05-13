Винисиус во время класико жестом показал фанатам «Барсы», что «Реал» 15 раз выиграл ЛЧ. Также бразилец возмущался игрой «Мадрида»: «Черт, мы так легко теряем мяч!»

Поведение Винисиуса в матче «Барселоны» и «Реала» попало на камеры.

Каталонцы дома обыграли мадридский клуб (4:3) в матче 35-го тура Ла Лиги .

По ходу матча Винисиус жестом показал болельщикам «Барселоны» число 15 – столько раз «Реал » выигрывал Лигу чемпионов.

Фото: скриншот трансляции DAZN

Бразилец был недоволен игрой «Реала» после того, как «Барса» сделала счет 2:2.

«Черт, мы так легко теряем мяч! Так легко, черт!» – сказал вингер «Реала» после гола Ламина Ямаля.

При счете 2:4 Винисиус выразил недовольство передачами «Мадрида» назад.

«Конечно, черт возьми. Назад, назад, назад, назад, назад, всегда назад», – высказался футболист.