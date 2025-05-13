Винисиус во время класико жестом показал фанатам «Барсы», что «Реал» 15 раз выиграл ЛЧ. Также бразилец возмущался игрой «Мадрида»: «Черт, мы так легко теряем мяч!»
Поведение Винисиуса в матче «Барселоны» и «Реала» попало на камеры.
Каталонцы дома обыграли мадридский клуб (4:3) в матче 35-го тура Ла Лиги.
По ходу матча Винисиус жестом показал болельщикам «Барселоны» число 15 – столько раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов.
Фото: скриншот трансляции DAZN
Бразилец был недоволен игрой «Реала» после того, как «Барса» сделала счет 2:2.
«Черт, мы так легко теряем мяч! Так легко, черт!» – сказал вингер «Реала» после гола Ламина Ямаля.
При счете 2:4 Винисиус выразил недовольство передачами «Мадрида» назад.
«Конечно, черт возьми. Назад, назад, назад, назад, назад, всегда назад», – высказался футболист.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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