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«МЮ» хочет продать как можно больше билетов на финал ЛЕ и разыграет между сотрудниками лишь малую часть. Для остальных организуют показ игры в Манчестере – с платными напитками для их спутников

«Манчестер Юнайтед» не намерен массово выделять сотрудникам билеты на финал ЛЕ.

В решающем матче Лиги Европы манкунианцы сыграют с «Тоттенхэмом». Матч пройдет в Бильбао 21 мая.

На оба клуба приходится по 15 тысяч билетов, и если «шпоры» намерены предложить бесплатно посетить матч каждому сотруднику, то в «МЮ» предпочтение отдают продаже мест болельщикам. Среди сотрудников разыграют небольшое количество билетов, но не более того.

Daily Mail отмечает, что для большинства работников будет организован показ матча в Манчестере. Каждый сможет привести по одному гостю, однако если сотрудникам предоставят по два напитка бесплатно, то их спутники должны будут платить за свои порции.

В «МЮ» считают, что болельщики были бы разочарованы, если бы немалая доля билетов осталась внутри клуба. При этом некоторые сотрудники «разгневаны» подобным отношением.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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