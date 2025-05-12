  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Реала» были поражены слабой подготовкой Анчелотти к «Арсеналу». Клуб удивлялся тому, что из-за переговоров с Бразилией тренер не был сосредоточен на работе (Relevo)
78

Игроки «Реала» были поражены слабой подготовкой Анчелотти к «Арсеналу». Клуб удивлялся тому, что из-за переговоров с Бразилией тренер не был сосредоточен на работе (Relevo)

В «Реале» не в восторге от отношения Карло Анчелотти к своей работе.

Relevo сообщает, что в клубе были удивлены тем, что главный тренер не был в полной мере сосредоточен тогда, когда команда еще боролась за трофеи. С конца марта итальянец контактировал с Бразильской конфедерацией футбола, в последние недели переговоры шли особенно активно, и привычного внимания к работе в «Реале» уже не наблюдалось.

Утверждается, что футболистов поразило то, насколько слабой была подготовка к матчам с «Арсеналом». У команды не было конкретного плана на каждую ситуацию – только общие инструкции. В результате «канониры» выбили «Реал» из Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.

Сегодня было объявлено о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.

Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала». 15 трофеев за шесть лет 🏆

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoКарло Анчелотти
logoАрсенал
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти общался с Неймаром и Каземиро о возможном вызове в сборную Бразилии – оба не играли там с 2023-го. Тренер также запрашивал информацию об Антони
35сегодня, 17:48
Анчелотти будет получать 10 млн евро в год в сборной Бразилии. Бонус за победу на ЧМ – 5 млн
38сегодня, 15:51
Бразилия объявила, что Анчелотти станет новым тренером сборной: «Величайший тренер в истории возглавит крупнейшую сборную на планете»
112сегодня, 14:15
Главные новости
Фан-группа «МЮ» The 1958 проведет марш протеста против Глейзеров перед игрой с «Виллой»: «Клуб утопает в долгах, стадион в запустении – все из-за жадности и предательства владельцев»
9 минут назад
Заберете главный приз в футбольном «Кто хочет стать миллионером?»
29 минут назадСпецпроект
У «МЮ» не будет парада в случае победы в ЛЕ – в отличие от «Тоттенхэма». Манкунианцы ограничатся барбекю на базе
2030 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду забил 9 голов «Аль-Охдуду», «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Орубу»
3233 минуты назад
Тимур Гурцкая: «Вероятность перехода Карпина в «Динамо» очень мала. Долго топчутся на месте, тренера не устраивает такой интерес. И надо еще идти к Дюкову и объяснять уход из сборной»
11сегодня, 19:23
Шансы «Краснодара» на победу в Мир РПЛ упали с 78% до 55%, «Зенита» – поднялись с 22% до 45% (Opta)
21сегодня, 19:15
«Барса» заработала 13,5 млн евро в день матча с «Реалом» – рекорд клуба после переезда на «Монжуик»
34сегодня, 19:11
Чемпионат Италии. «Аталанта» против «Ромы», «Фиорентина» уступила «Венеции»
102сегодня, 18:46Live
Кокорин забил 11 голов в 30 матчах сезона за «Арис». В прошлом сезоне было 9 мячей за 33 игры
27сегодня, 18:41
«ПСЖ» потребовал отменить арест 55 млн евро из-за долга перед Мбаппе и заявил, что Килиан сам должен клубу 98 млн
65сегодня, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Гончаренко о 5:2 с «Крыльями»: «Первый гол придал «Пари НН» вдохновения, и мы побежали вперед. Наша цель – сохранить эмоции и на таком же кураже сыграть с «Факелом»
3 минуты назад
«Аталанта» – «Рома». 2:1 – Сулемана забил. Онлайн-трансляция
69 минут назадLive
Директор «Майнца» Хайдель о поездке игроков «Баварии» на Ибицу: «Не думаю, что это хорошая идея с точки зрения конкуренции. Теперь обсуждения неминуемы»
119 минут назад
Замгенсека УЕФА Маркетти: «Италия – великая футбольная страна, устаревшая инфраструктура ей не на пользу. Надеемся, они смогут сделать стадионы современными и удобными»
239 минут назад
Бальде о 4:3 в матче «Барселоны» с «Реалом»: «Вот это камбэк, невероятная команда😍🐆»
753 минуты назад
Сын Анчелотти близок к назначению в «Рейнджерс». Давиде будет ассистентом Карло в сборной Бразилии в июне, а затем начнет тренировать самостоятельно (As)
955 минут назад
Чемпионшип. Полуфинал плей-офф, ответные матчи. «Шеффилд» принимает «Бристоль», «Ковентри» Лэмпарда сыграет с «Сандерлендом» во вторник
1сегодня, 19:01Live
Канчельскис о «Динамо»: «В матче со «Спартаком» были железные яйца, и с «Краснодаром» будут, уверен. Гусев – молодец, надо удивлять в чемпионате»
14сегодня, 18:59
Осинькин о 2:5 с «Пари НН»: «Крылья» плохо вошли в игру, фактически забили голы сами себе. Глупые, легкие пенальти. Говорить это действительно неприятно»
10сегодня, 18:44
У Мичела выявили тромбоз глубоких вен левой ноги. Тренер «Жироны» пропустил игру с «Вильярреалом», попав в больницу
2сегодня, 18:25