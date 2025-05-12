Игроки «Реала» были поражены слабой подготовкой Анчелотти к «Арсеналу». Клуб удивлялся тому, что из-за переговоров с Бразилией тренер не был сосредоточен на работе (Relevo)
В «Реале» не в восторге от отношения Карло Анчелотти к своей работе.
Relevo сообщает, что в клубе были удивлены тем, что главный тренер не был в полной мере сосредоточен тогда, когда команда еще боролась за трофеи. С конца марта итальянец контактировал с Бразильской конфедерацией футбола, в последние недели переговоры шли особенно активно, и привычного внимания к работе в «Реале» уже не наблюдалось.
Утверждается, что футболистов поразило то, насколько слабой была подготовка к матчам с «Арсеналом». У команды не было конкретного плана на каждую ситуацию – только общие инструкции. В результате «канониры» выбили «Реал» из Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.
Сегодня было объявлено о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии.
Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала». 15 трофеев за шесть лет 🏆
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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