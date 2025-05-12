Игроки «Реала» были поражены слабой подготовкой Анчелотти к «Арсеналу». Клуб удивлялся тому, что из-за переговоров с Бразилией тренер не был сосредоточен на работе (Relevo)

В «Реале» не в восторге от отношения Карло Анчелотти к своей работе.

Relevo сообщает, что в клубе были удивлены тем, что главный тренер не был в полной мере сосредоточен тогда, когда команда еще боролась за трофеи. С конца марта итальянец контактировал с Бразильской конфедерацией футбола, в последние недели переговоры шли особенно активно, и привычного внимания к работе в «Реале » уже не наблюдалось.

Утверждается, что футболистов поразило то, насколько слабой была подготовка к матчам с «Арсеналом ». У команды не было конкретного плана на каждую ситуацию – только общие инструкции. В результате «канониры» выбили «Реал» из Лиги чемпионов на этапе четвертьфинала.

Сегодня было объявлено о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии .

Анчелотти – самый титулованный тренер «Реала». 15 трофеев за шесть лет 🏆