Анчелотти общался с Неймаром и Каземиро о возможном вызове в сборную Бразилии – оба не играли там с 2023-го. Тренер также запрашивал информацию об Антони

Неймар и Каземиро могут вернуться в сборную Бразилии при Карло Анчелотти.

Сегодня Бразильская конфедерация футбола официально объявила о назначении итальянца на должность главного тренера сборной.

По данным Globo Esporte, Анчелотти провел неформальную беседу с Неймаром , в которой дал понять, что нападающий «Сантоса » будет важен для сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира. При этом тренер не давал Неймару обещаний, а лишь узнал о планах бразильца относительно сборной.

Также сообщается, что Анчелотти общался с Каземиро, с которым ранее работал в «Реале ». Специалист выразил желание рассчитывать на полузащитника «МЮ » как на одного из лидеров сборной.

Кроме того, Анчелотти запрашивал информацию о вингере «Бетиса » Антони, защитнике «Монако» Кайо Энрике и Алессандро из «Лилля».

Напомним, Неймар и Каземиро не играли за сборную Бразилии с октября 2023 года. Ожидается, что Анчелотти объявит состав на матчи отбора к ЧМ-2026 против Эквадора и Парагвая 26 мая – в день официальной презентации в качестве тренера национальной команды.