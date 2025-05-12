Анчелотти общался с Неймаром и Каземиро о возможном вызове в сборную Бразилии – оба не играли там с 2023-го. Тренер также запрашивал информацию об Антони
Сегодня Бразильская конфедерация футбола официально объявила о назначении итальянца на должность главного тренера сборной.
По данным Globo Esporte, Анчелотти провел неформальную беседу с Неймаром, в которой дал понять, что нападающий «Сантоса» будет важен для сборной Бразилии на предстоящем чемпионате мира. При этом тренер не давал Неймару обещаний, а лишь узнал о планах бразильца относительно сборной.
Также сообщается, что Анчелотти общался с Каземиро, с которым ранее работал в «Реале». Специалист выразил желание рассчитывать на полузащитника «МЮ» как на одного из лидеров сборной.
Кроме того, Анчелотти запрашивал информацию о вингере «Бетиса» Антони, защитнике «Монако» Кайо Энрике и Алессандро из «Лилля».
Напомним, Неймар и Каземиро не играли за сборную Бразилии с октября 2023 года. Ожидается, что Анчелотти объявит состав на матчи отбора к ЧМ-2026 против Эквадора и Парагвая 26 мая – в день официальной презентации в качестве тренера национальной команды.
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