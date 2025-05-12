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  • «Барса» и Рафинья близки к продлению контракта до 2029-го. Бразилец отклонил «соблазнительные» предложения от саудовцев и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
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«Барса» и Рафинья близки к продлению контракта до 2029-го. Бразилец отклонил «соблазнительные» предложения от саудовцев и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

Рафинья Диас близок к продлению контракта с «Барселоной».

Mundo Deportivo пишет, что сторонам еще нужно уладить некоторые детали, в том числе сумму отступных, но представители вингера уверяют, что проблем не будет. Новый договор будет рассчитан до 2029 года.

Бразилец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Он всегда отдавал приоритет продлению контракта с «блауграной», несмотря на соблазнительные предложения от саудовских клубов. Рафинья хочет приехать на ЧМ-2026 в качестве футболиста «Барселоны».

В этом сезоне вингер забил 18 голов в Ла Лиге и сделал 9 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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