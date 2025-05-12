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Рафинья считает, что недостоин MVP класико: «Мог забить «Реалу» больше двух голов и сыграл хуже, чем Ферран, Кубарси, Иньиго… Педри – лучший в каждом матче»

Рафинья считает, что недостоин звания лучшего игрока матча с «Реалом» (4:3).

Вингер «Барселоны» забил два гола в класико в рамках Ла Лиги, в том числе победный.

«Я бы отдал награду другим игрокам. Я провел не лучший матч. По мне, Педри – лучший игрок в каждом матче. Я сыграл хуже, чем Ферран, Кубарси, Иньиго [Мартинес]…

Я мог забить больше двух голов. Я не реализовал три момента, я не должен был их упускать. У меня очень высокие к себе требования, и я гораздо больше думаю об упущенных моментах, а не о реализованных. 

Я всегда хочу показывать свой лучший футбол. Когда у меня не все получается, не могу отделаться от мысли, что мог бы сыграть лучше», – сказал Рафинья.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoПау Кубарси
logoРеал Мадрид
logoКласико
logoЛа Лига
logoПедри
logoИньиго Мартинес
logoФерран Торрес
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