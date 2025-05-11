Рафинья набрал 61 (38+23) очко в 61 матче сезона за «Барселону» и Бразилию. Вингер забил два гола «Реалу»

Рафинья Диас набрал 61 очко за «Барселону» и сборную Бразилию в этом сезоне.

«Барса» играет против «Реала » (4:2, первый тайм) в 35-м туре Ла Лиги . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вингер вывел каталонскую команду вперед на 34-й минуте, забив гол с подачи Педри. На 45-й он стал автором дубля.

Бразилец в этом сезоне отметился в общей сложности 38 голами в составе клуба и сборной. Также он сделал 23 результативные передачи в 61 матче.

Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь .