Рафинья набрал 61 (38+23) очко в 61 матче сезона за «Барселону» и Бразилию. Вингер забил два гола «Реалу»
Рафинья Диас набрал 61 очко за «Барселону» и сборную Бразилию в этом сезоне.
«Барса» играет против «Реала» (4:2, первый тайм) в 35-м туре Ла Лиги. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Вингер вывел каталонскую команду вперед на 34-й минуте, забив гол с подачи Педри. На 45-й он стал автором дубля.
Бразилец в этом сезоне отметился в общей сложности 38 голами в составе клуба и сборной. Также он сделал 23 результативные передачи в 61 матче.
Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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