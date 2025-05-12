Мостовой о поведении Станковича: «Эмоции. Он был сильным футболистом в прошлом. У многих часто нервы не выдерживают, когда команда проигрывает»

Александр Мостовой связал с эмоциями поведение Деяна Станковича.

11 мая «Спартак» проиграл «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался.

Главный тренер «Спартака» активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку. После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой.

Станкович также не пришел на пресс-конференцию после матча.

– Как вам поведение Деяна Станковича? Нормально ли это?

– В принципе, эмоции. Футбол – это всегда эмоции.

Станкович был в прошлом хорошим, сильным футболистом. Поэтому я считаю, что что‑то, может, произошло.

Тем более в такой ситуации, когда команда проигрывает, часто у многих нервы не выдерживают, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .