Губерниев про Fan ID на матчах Кубка: «Введут, и довольно быстро. Есть решение, с ним надо считаться. Нет ничего сложного в том, чтобы его оформить. Протестовать можно сколько угодно»
Дмитрий Губерниев считает неизбежным введение Fan ID на играх Кубка и Суперкубка.
«Эта история – как с гимном Сергея Михалкова, который «слушать будут стоя». Можно сколько угодно говорить, нравится или не нравится. Я считаю, что введут, и довольно быстро. Удивляться этому не приходится.
У нас же сейчас одна сплошная цифровизация. Вы выходите из дома, а камера по распознанию лиц вас уже узнала.
Fan ID уже есть, и мы с этим живем. Есть решение, с ним надо считаться. Нет ничего сложного в том, чтобы его оформить. Протестовать можно сколько угодно и назло маме идти пешком и морозить уши», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Решение о введении Fan ID на Кубке и Суперкубке России пока не принято. В силовых органах считают дискриминацией применение меры на матчах команд РПЛ, идут споры («Мутко против»)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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