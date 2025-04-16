Фаната не пустили на матч «Зенита» и «Ростова» в футболке против Fan ID – на ней полиция в масках и стадион с колючей проволокой. Сотрудники Центра «Э» назвали изображение провокационным (Ultras Action)
Фаната в футболке с принтом против Fan ID не пустили на матч «Зенит» – «Ростов».
Ответный матч полуфинала Пути РПЛ проходит в Санкт-Петербурге (0:0, первый тайм).
Одному из болельщиков не разрешили пройти на стадион из-за рисунка на его футболке. На ней «Газпром Арена» изображена за забором с колючей проволокой, а болельщиков, желающих пройти на стадион, досматривают сотрудники полиции в масках.
По данным Ultras Action, сотрудники стадиона объяснили отказ пропустить фаната на стадион внутренним распоряжением, но отказали в ознакомлении с ним.
Впоследствии сотрудники Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России – Спортс’’) сослались на постановление правительства номер 1156, посчитав изображение на футболке провокационным.
Фото: t.me/ultras_action
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ultras Action
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