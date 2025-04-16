Фаната не пустили на матч «Зенита» и «Ростова» в футболке против Fan ID – на ней полиция в масках и стадион с колючей проволокой. Сотрудники Центра «Э» назвали изображение провокационным (Ultras Action)

Фаната в футболке с принтом против Fan ID не пустили на матч «Зенит» – «Ростов».

Ответный матч полуфинала Пути РПЛ проходит в Санкт-Петербурге (0:0, первый тайм).

Одному из болельщиков не разрешили пройти на стадион из-за рисунка на его футболке. На ней «Газпром Арена » изображена за забором с колючей проволокой, а болельщиков, желающих пройти на стадион, досматривают сотрудники полиции в масках.

По данным Ultras Action, сотрудники стадиона объяснили отказ пропустить фаната на стадион внутренним распоряжением, но отказали в ознакомлении с ним.

Впоследствии сотрудники Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России – Спортс’’) сослались на постановление правительства номер 1156, посчитав изображение на футболке провокационным.

Фото: t.me/ultras_action