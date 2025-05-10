Салах о «Золотом мяче»: «Хотел бы однажды выиграть его для своего народа. Но даже если я его не получу, моя карьера все равно будет успешной»
– Считаете ли вы, что неудача [в Лиге чемпионов] недопустима в борьбе за «Золотой мяч»?
– Это не в моей власти, но, очевидно, что в один прекрасный день я хотел бы выиграть «Золотой мяч» для своего народа. Когда ты родом из египетской деревни, в детстве трудно мечтать о «Золотом мяче». Когда я перешел в «Ливерпуль», я начал думать, что, может быть, однажды это случится... Но даже если я не выиграю его, моя карьера все равно будет успешной (смеется).
Мне всего 32 года, нескольким победителям в последние годы было тридцать с небольшим. Так что кто знает? И потом, следующий сезон обещает быть захватывающим: мы будем защищать наш титул с «Ливерпулем» и сыграем в Лиге чемпионов, а с Египтом – в Кубке Африки и, я надеюсь, на чемпионате мира. И вы уже знаете о моих амбициях.
– Каких?
– Выиграть все, – со смехом сказал вингер «Ливерпуля» и сборной Египта.
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