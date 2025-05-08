Бастони о победе «Интера» в полуфинале ЛЧ: «Уважение «Барсе», она проявила невероятную силу и страсть. Ямаль, ты монстр. Пугающе хорош»
Алессандро Бастони восхитился игрой Ламина Ямаля и назвал его монстром.
«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Барселону» по сумме двух матчей (7:6).
«Только сейчас я начинаю понимать, какой невероятный подвиг мы совершили во вторник. Усилия, которые мы приложили на том поле, были колоссальными – и все это было вознаграждено незабываемой энергией наших болельщиков.
Я благодарен каждому партнеру по команде: за ваш дух, голод, страсть. Борьба рядом с вами делает каждую сделанную с детства жертву стоящей.
Уважение нашему сопернику, они проявили невероятную силу и страсть. И особенно отмечу парня, который пугающе хорош: Ямаль, ты монстр.
Всем фанатам «Интера» – увидимся в Мюнхене. Спасибо за все», – написал защитник «Интера» в соцсетях.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Алессандро Бастони
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