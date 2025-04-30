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Алонсо хочет, чтобы «Реал» подписал Виртца, Субименди и Та (As)

Алонсо хочет подписать в «Реал» двух игроков «Байера» и одного из «Сосьедада».

Хаби Алонсо, тренирующий «Байер», как ожидается, летом сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера «Мадрида».

По данным As, баскский тренер уже знает, какие пожелания озвучит «сливочным» по трансферам. Он попросит подписать двух полузащитников – Мартина Субименди из «Реал Сосьедад» и Флориана Виртца из «Байера».

Клуб давно следит за обоими игроками и знает, что за Субименди придется конкурировать с «Арсеналом», а за Виртца – с «Баварией». В случае с Мартином речь идет о выплате 60 млн евро, за Виртца «Байер» потребует не менее 100 млн.

Третье имя в списке Алонсо – Джонатан Та, покидающий «Байер» на правах свободного агента. Центральный защитник сборной Германии имеет предварительное соглашение с «Барселоной», но есть вероятность, что клуб не сможет вовремя зарегистрировать контракт игрока.

Также возможен вариант с приглашением защитника «Борнмута» Дина Хейсена.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
logoРеал Сосьедад
возможные трансферы
logoДжонатан Та
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