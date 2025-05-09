«Барса» летом проведет турне в Азии: один матч в Японии, два в Корее. Получат минимум 15 млн евро

«Барселона» летом проведет турне в Азии.

Первоначально запланированные даты – с 21 июля по 4 августа.

Сначала «Барса» отправится в Японию, где проведет один матч, а затем полетит в Корею, где проведет еще две встречи.

Ожидается, что все ключевые игроки «Барсы» отправятся в Азию, поскольку у них нет международных обязательств. Затем все вернутся в Барселону.

За эти три матча «Барса» заработает минимум 15 млн евро, хотя эта сумма может быть больше в зависимости от бонусной части.