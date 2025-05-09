«Барселона» и «Реал» поздравили папу римского Льва XIV с избранием
«Барселона» и «Реал» поздравили нового папу римского Льва XIV с избранием.
Новым папой римским был избран американец Роберт Прево. 69-летний священник взял себе имя Лев XIV.
«Реал Мадрид» – его президент и правление – поздравляют нового папу римского Льва XIV и желают ему светлого будущего во главе Католической церкви и христианского сообщества, будучи уверенными, что его понтификат будет способствовать дальнейшему углублению мира, солидарности, братства и справедливости», – говорится в сообщении «Реала».
«Барселона» желает новому понтифику Льву XIV папства, наполненного миром и взаимопониманием между народами», – говорится в заявлении «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Реала»
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