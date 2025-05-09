  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о Дне Победы: «Фашизм хочет взять реванш, но мы им этого не дадим. Я понимаю, что мы делаем сегодня»
71

Ловчев о Дне Победы: «Фашизм хочет взять реванш, но мы им этого не дадим. Я понимаю, что мы делаем сегодня»

Евгений Ловчев заявил, что фашизм хочет взять реванш сегодня.

Что для вас значит День Победы?

– Для меня это вот что. Я родился в послевоенное время и прекрасно понимал, какой отпечаток оставила война.

Я родился в знаменитой подмосковной деревне Крюково – сейчас это часть Зеленограда. 41‑й километр Ленинградского шоссе. И там стоит стела, которая символизирует, как останки бойца для Могилы Неизвестного солдата перевезли к Кремлевской стене.

Это было на моих глазах – мне было 10–11 лет. И весь 41‑й километр Ленинградского шоссе был в цветах, машины не ходили! И лафет с останками тихо ехал в сторону Москвы на захоронение. И стоял живой коридор людей, которые плакали, потому что у каждого кто‑то погиб в войне. Это первая моя зарисовка.

Второе. Как уже сказал, мы жили в Крюково. Но когда я был маленький, мама получила участок на следующей станции – Алабушево. Построила там дом. И там на станции была палатка с алкогольными напитками. 8 мая стояла очередь за водкой, было понятно, что никого по сути не пустят в палатку, один мужик надевал старый военный китель с орденами и медалями, приходил туда – очередь расступалась, все пропускали этих людей.

И третье. В моей юности ветераны Великой Отечественной войны собирались у Большого театра. И я как‑то взял своих дочку и сына и повез туда, показать, кто эти люди, которые выиграли войну и отстояли мир. И мы видели, как эти люди встречались, как плакали вместе, как они радовались, что еще живут! Для меня вот в этом все.

И я понимаю, что мы делаем сегодня. Понимаю, что фашизм хочет взять реванш, но мы им сделать этого не дадим, – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной СССР.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
День Победы
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Ловчев
logoМатч ТВ
logoсборная СССР
история
logoСпартак
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о Дне Победы: «Это часть нашего генетического кода. Хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение научилось ценить жизнь, любить нашу страну»
141сегодня, 11:29
Карпин, Литвинов, Дивеев, Батраков, Мусаев, Мостовой и Агкацев прочитали стихотворение «Родина» Константина Симонова в честь 80-летия Победы
7сегодня, 11:25Видео
Камила Валиева: «Парад на Красной площади – грандиозный триумф памяти и славы. Особые эмоции вызвало появление истребителей в небе»
76сегодня, 11:04
Булыкин о Дне Победы: «Всегда смотрю парад. Горжусь страной, которая победила в Великой Отечественной войне и в которой я живу»
6сегодня, 10:45
Карпин о ВОВ: «Футбол спасал людей и помогал отвлечься от ужасов войны. Матчи проходили в Сталинграде, в блокадном Ленинграде, даже в оккупированных городах»
29сегодня, 10:11
Главные новости
Черчесов о Дне Победы: «Главы государств, приехавшие в Москву, прибыли сюда по зову сердца. Я отложил все дела, чтобы возложить цветы»
516 минут назад
Дзюба о Дне Победы: «Великая страна! Великая победа, которая всегда будет воодушевлять наши сердца и давать силы для новых достижений»
1115 минут назадВидео
«Челси» провел переговоры по Леау, «Милан» готов отпустить вингера за 75 млн евро. «Арсеналу» и «Аль-Насру» португалец тоже интересен (CaughtOffside)
928 минут назад
«Реал» не отпустит Эндрика, несмотря на интерес других клубов. Мадридцы верят в форварда (Relevo)
1334 минуты назад
Алонсо объявил об уходе из «Байера» по окончании сезона
4639 минут назад
Кунде опроверг, что говорил, что Левандовски не должен играть с «Интером»: «Рассказывать небылицы – это, конечно, хорошо, но это не журналистика»
11сегодня, 11:46
Семак о Дне Победы: «Это часть нашего генетического кода. Хочу пожелать, чтобы нынешнее поколение научилось ценить жизнь, любить нашу страну»
141сегодня, 11:29
Карпин, Литвинов, Дивеев, Батраков, Мусаев, Мостовой и Агкацев прочитали стихотворение «Родина» Константина Симонова в честь 80-летия Победы
7сегодня, 11:25Видео
Перейра – лучший тренер апреля в АПЛ, он опередил Гвардиолу, Слота, Эмери и Хау. «Вулвс» выиграли все 5 матчей месяца
6сегодня, 11:17
Полиция конфисковала Lamborghini Urus Онана за отсутствие страховки. У вратаря «МЮ» есть 14 дней, чтобы вернуть автомобиль стоимостью 350 000 фунтов – его могут продать или уничтожить
30сегодня, 11:06
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо о «Байере»: «Этот клуб оказал мне исключительное доверие, он заслуживал впервые стать чемпионом Германии. Наш успех – результат выдающейся командной работы»
127 минут назад
Избитый в бане Мухин вернулся в «Пари НН» из аренды в «Динамо-Владивосток»
4сегодня, 11:53
Гунько о словах Мостового про Мусаева: «Хватит смешить народ, прошу вас. Вы можете 100 раз задать человеку один и тот же вопрос, и он 100 раз будет говорить одно и то же»
10сегодня, 10:52
Булыкин о Дне Победы: «Всегда смотрю парад. Горжусь страной, которая победила в Великой Отечественной войне и в которой я живу»
6сегодня, 10:45
Слот об уходе Трента из «Ливерпуля»: «Мы все расстроены, клуб покидает хороший человек и очень хороший фулбек. Не мне указывать болельщикам, как они должны реагировать»
3сегодня, 10:35
Канчельскис об ЛЕ: «В финале играют 15-я и 16-я команды АПЛ – уникальный случай. У «МЮ» больше шансов, чем у «Тоттенхэма»
6сегодня, 10:33
«Тоттенхэм» рассматривает Де Дзерби на замену Постекоглу. Итальянец хотел бы остаться в «Марселе» из-за Лиги чемпионов
7сегодня, 09:33
Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» против «Райо», «Атлетико» примет «Сосьедад» Захаряна в субботу, «Барса» сыграет с «Реалом» в воскресенье
11сегодня, 09:08
Пеллегрини о 2:2 с «Фиорентиной»: «Соперник не доходил до наших ворот, а «Бетис» постоянно создавал моменты. Рады выйти в финал, особенно против «Челси»
3сегодня, 08:37
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» против «Хоффенхайма», «Бавария» сыграет в субботу, «Байер» примет «Боруссию» Дортмунд в воскресенье
сегодня, 08:18